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    ЦСКА возьмет реванш у «Локомотива» за поражение на старте сезона

    «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 8 января 2019 года

    КХЛ Локомотив ЦСКА
    Прогноз на «Локомотив» — ЦСКА
    Константин Окулов, ЦСКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 8 января 2019 года ярославский «Локомотив» примет московский ЦСКА. Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — ЦСКА.
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    «Локомотив»

    В прошлом матче «Локомотив» дома минимально одолел «Слован» (1:0), одержав вторую победу подряд и шестую в последних семи матчах. Ярославцы занимают четвертое место на Западе, сократив отставание от «Йокерита» до трех очков, и оторвавшись от «Динамо Москва» на девять.

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    Героем матча со «Слованом» стал вратарь Илья Коновалов, оформивший шестой шатаут в сезоне, единственную и победную шайбу в большинстве забросил ведущий защитник Якуб Накладал. Среди лидеров отметим нападающих Брендона Козуна и Дениса Алексеева, а также травмированных Петри Контиолу и Андрея Локтионова. Кроме них в лазарете Михаил Беляев, Владислав Картаев, Павел Красковский, дисквалифицирован Артур Каюмов.

    «Локомотив» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем менее двух шайб за матч и показывая 92% надежности в меньшинстве (лучший в КХЛ показатель). Атака заметно слабее и не входит даже в топ-10, плюс ослаблена травмами ряда игроков, включая двух лидеров.

    ЦСКА

    В прошлом матче ЦСКА на выезде дожал минское «Динамо» (2:1), одержав шестую победу подряд. Московские армейцы лидируют в общей турнирной таблице КХЛ, опережая на одно очко «Автомобилист» и на шесть СКА.

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    В игре с белорусами победу ЦСКА принесли шайбы защитника Артема Блажиевского и нападающего Максима Шалунова. Среди лидеров также защитник Никита Нестеров, нападающие Кирилл Капризов, Линден Вей, Михаил Григоренко и Константин Окулов. Список травмированных пуст.

    ЦСКА также делает ставку на оборону, которая у армейцев Москвы лучшая в лиге — в среднем 1,22 пропущенные шайбы за матч. Но и атака у ЦСКА входит в топ-5, а вот спецбригады чуть похуже — в районе 8-9 мест.

    Прогноз

    Первый матч соперников в сезоне завершился неожиданной выездной победой «Локомотива» 3:1. Но сейчас у ярославцев проблемы с лазаретом, так что ставим на победу ЦСКА в основное время с коэффициентом 1,92. 0

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    Прогноз на «Локомотив» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 8 января 2019 года ярославский «Локомотив» примет московский ЦСКА. Начало матча — 17:00 мск.
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