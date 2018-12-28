Россия U20 — Дания U20. Прогноз и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 28 декабря 2018 года

В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 28 декабря 2018 года сборная России сыграет со сборной Дании. Начало матча — 00:00 мск. Прогноз на Россия U20 — Дания U20.

Россия

Россия традиционно считается одним из главных фаворитов Молодежного чемпионата мира, но в последний раз золотые медали наша сборная брала восемь лет назад. В прошлом году Россия и вовсе вылетела в четвертьфинале, что стало худшим результатом за последние десятилетия.

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Лидерами нынешний сборной считаются нападающие Клим Костин, Виталий Кравцов, Павел Шен, Григорий Денисенко. В обороне выделяются Александр Алексеев, Дмитрий Саморуков, а основным вратарем должен стать представитель системы «Сочи» Петр Кочетков. Отметим, что несмотря на неудачу на прошлом МЧМ, руководить командой остался ее многолетний наставник Валерий Брагин.

В трех контрольных матчах перед чемпионатом мира Россия дважды уступила — США (2:3) и Швеции (2:4), одержав лишь одну победу над сборной Швейцарии (4:1). У команды есть проблемы с обороной и пока что не самую надежную игру демонстрируют вратари.

Дания

Предстоящий чемпионат мира станет пятым подряд для Дании в топ-дивизионе, и в трех из четырех последних попыток датчане выходили в четвертьфинал. Но в прошлом году команде пришлось бороться за выживание. К счастью для скандинавов, успешно.

Основной вратарь команды — Матс Соогард, представляющий одну из трех сильнейших молодежных лиг Канады (WHL), в обороне выделяется Даниэль Андерсен, представляющий молодежную команду шведского «Линчепинга», а в атаке роль лидеров отводится Филлипу Шульцу из канадской WHL, а также местным исполнителям — Джонатану Бринкману, Эмилю Маркуссену, Оливеру Кьяеру.

Дания считается одним из главных претендентов на вылет, а ключевым матчем в группе будет встреча со Швейцарией, уступивший в которой с большой долей вероятности отправится в борьбу за выживание. Что касается контрольных матчей, датчане уступили «Финляндии» (0:7) и Швеции (1:3).

Прогноз

Россия — явный фаворит, но в контрольных матчах Дания выглядела не так уж плохо, и вполне может пропустить немного шайб. Так что можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 6,5 с коэффициентом 2,625. 0