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    «Ак Барс» сделает ставку на оборону в игре со СКА

    СКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 6 декабря 2018 года

    КХЛ Ак Барс СКА
    Прогноз на СКА — «Ак Барс»
    Сергей Плотников, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 декабря 2018 года питерский СКА примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Ак Барс».
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    СКА

    В прошлом матче СКА дома разбил «Торпедо» (6:0), одержав свою вторую сухую победу подряд и восьмую победу в последних десяти матчах. Более того, в последних трех матчах команда пропустила лишь одну шайбу, забросив 15. Но отставание от лидера Западной конференции ЦСКА по-прежнему велико — семь очков.

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    В игре против «Торпедо» очередной пятый шатаут в сезоне оформил вратарь Игорь Шестеркин, отразив все 24 броска в створ. Мощно сыграли вторая и третья пятерка армейцев — Никита Гусев и Максим Карпов набрали по 3 (1+2) очка, по шайбе забросили защитник Динар Хафизуллин, нападающие Ярно Коскиранта, Алексей Бывальцев и Андрей Кузьменко, два ассиста у Александра Барабанова. Лазарет СКА пуст.

    С точки зрения показателей статистики СКА вообще не имеет слабых мест — сильнейшая в лиге атака (в среднем 3,47 шайбы за матч), сильнейшая оборона и очень мощные спецбригады. Даже номинально самое слабое большинство — это 25,6% реализации и 5-й показатель в КХЛ.

    «Ак Барс»

    В прошлом матче «Ак Барс» дома обыграл «Северсталь» (4:2), одержав свою восьмую победу подряд и 10-ю в последних 11-ти матчах. Благодаря мощному спурту казанцы приблизились к лидеру Востока «Автомобилисту» на расстояние в одну победу, хотя у соперника игра в запасе.

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    В игре с «Северсталью» хорошо проявил себя молодой вратарь Владислав Подяпольский, отразив 34 из 36 бросков, еще один юный игрок — нападающий Владислав Кара забросил свою первую шайбу в КХЛ (и сразу победную). По голу на счету лидеров — Иржи Секача, Артема Лукоянова, Алексея Потапова, два ассиста у Артема Михеева. Травмированы основной вратарь Александр Шарыченков, защитник Дмитрий Юдин, нападающие Антон Ландер и Федор Малыхин.

    «Ак Барс» достаточно уверенно чувствует себя в равных составах, и в целом по количеству заброшенных/пропущенных шайб, занимая 7-8 места в КХЛ. Но спецбригады казанцев — это их слабое место. Хуже всего обстоят дела с игрой в большинстве — лишь 13,9% реализации и 5-й худший результат в Лиге.

    Прогноз

    В первом матче сезона на старте регулярки «Ак Барс» был разбит на своем льду СКА со счетом 1:6. Сейчас СКА снова явный фаворит, да еще и сыграет в родных стенах. Но можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,00. Казанцы понимают мощь соперника и могут сыграть от обороны. 0

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    Прогноз на СКА — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 декабря 2018 года питерский СКА примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 19:30 мск.
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