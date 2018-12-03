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    «Лос-Анджелес» против «Каролины» — от оборонительных команд изобилия голов ждать не следует

    «Лос-Анджелес» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 3 декабря 2018 года

    НХЛ Лос-Анджелес Кингз Каролина Харрикейнз
    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Каролина»
    Илья Ковальчук, «Лос-Анджелес»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 декабря 2018 года «Лос-Анджелес Кингз» примет «Каролину Харрикейнз». Начало матча — 06:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Каролина».
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    «Лос-Анджелес»

    В прошлом матче «Лос-Анджелес» на выезде уступил «Калгари» (1:4), потерпев второе поражение после двух кряду побед. «Кингз» никак не удается стабилизировать результаты и выбраться с последнего места в Тихоокеанском дивизионе, а также в Западной конференции и всей НХЛ.

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    Единственную шайбу в матче забросил нападающий Адриан Кемпе, но в целом «Кингз» нанесли по воротам «Калгари» лишь 14 бросков в створ, что ужасающе мало. Отметим вратаря Кэлвина Петерсона, который с 35 бросков в створ сумел отразить 33 (еще две шайбы «Кингз» пропустили в пустые ворота). Среди лидеров отметим защитника Дрю Даути, нападающих Анже Копитара, Илью Ковальчука, Дастина Брауна, Джеффа Картера и Тайлера Тоффоли.

    К слову, отметим, что Илья Ковальчук матч против «Калгари» пропускал, а его серия без очков достигла 11 матчей! В списке травмированных находится вратарь Джек Кемпбэлл, но вскоре должен вернуться в строй основной голкипер Джонатан Киук. Также в лазарете нападающие Джонни Бродзински, Тревор Льюис и Карл Хагелин.

    «Лос-Анджелес» абсолютно худшая команда НХЛ по результативности в атаке — всего 2,12 заброшенных шайб в среднем за матч. Также у «Кингз» одни из худших спецбригад, и лишь по игре в обороне команда входит хотя бы в топ-20 — в среднем 3,15 пропущенных шайб за матч.

    «Каролина»

    В прошлом матче «Каролина» дома в овертайме хоть и уступила «Анахайму» (1:2), но одно очко взяла, сумев удержаться в топ-тройке Столичного дивизиона и в зоне плей-офф Восточной конференции. В общей сложности в последних семи матчах у «Харрикейнз» пят побед.

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    Единственную шайбу «Каролины» в последней игре забросил наш нападающий Андрей Свечников, для которого она стала шестой в сезоне. Также среди лидеров команды отметим лучшего бомбардира Себастьяна Ахо, нападающих Джордана Стаала, Теуво Теравайнена, Джастина Уильямса, Лукаса Уолмарка и Майкла Ферланда, но последний травмирован вместе с защитниками Бреттом Пессом и Хейденом Флери.

    У «Каролины» результаты статистики в основном не намного лучше, чем у «Лос-Анджелеса» — слабые спецбригады и четвертая худшая в Лиге линия нападения — в среднем лишь 2,60 шайб за матч. Но благодаря надежной обороне «Харрикейнз» удается брать очки — в среднем лишь 2,72 пропущенные шайбы за матч и 7-й результат во всей НХЛ.

    Прогноз

    Учитывая, что у обеих команд слабая атакующая линия, но вполне неплохая оборона (особенно у «Каролины»), рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,97. 0

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    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 декабря 2018 года «Лос-Анджелес Кингз» примет «Каролину Харрикейнз». Начало матча — 06:30 мск.
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