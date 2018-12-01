«Авангард» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 1 декабря 2018 года омский «Авангард» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Металлург».

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» одержал важнейшую победу над лидером Востока «Автомобилистом» (3:0), которая стала для омичей второй подряд. Отставание от «Авто» теперь сократилось до семи очков, притом, что у «Авангарда» игра в запасе.

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В матче с «Автомобилистом» героем стал вратарь Игорь Бобков, отразивший все 24 броска в створ и оформивший 5-й шатаут в сезоне. В последних двух матчах Бобков пропустил лишь одну шайбу. Что касается авторов голов, отметим сразу двух защитников — Коди Франсона и Вилле Покку, еще одна шайба на счету нападающего Семена Кошелева, а форвард Давид Дэарне отметился ассистентским дублем. В списке травмированных вратарь Кари Рамо.

«Авангард» почти по всем показателям входит в топ-7 лучших команд в КХЛ, включая как игру в атаке, так и игру в обороне, а по игре в меньшинстве омичи вовсе 5-е (86,9% надежности). Главная проблема — реализация большинства — лишь 16,5% и 18-й результат.

«Металлург»

В прошлом матче «Металлург» также одержал сухую победу, разбив на выезде «Салават Юлаев» (4:0). Магнитка занимает 4-е место на Востоке, ведя борьбу с «Авангардом» и «Ак Барсом» за второе место. Но у омичей есть фора — они первые в своем дивизионе, и это позволяет им в любом случае держаться на второй позиции в конференции.

Лучшим игроком в поединке с «Салаватом» можно назвать вратаря Артема Загидулина, который оформил свой первый шатаут в сезоне, отразив 31 бросок. А вот победный результат сделала третья пятерка «Магнитки» — защитник Евгений Бирюков набрал 3 (1+2) очка за матч, гол+пас у нападающего Андрея Чибисова, Ник Шор оформил ассистентский дубль. Еще по одной шайбе на счету нападающего Ильки Пакаринена и защитника Григория Дронова. Лазарет команды пуст.

«Металлург» показывает примерно похожие с «Авангардом» результаты — хорошая атака и оборона, надежная игра в меньшинстве, но есть одно важное различие — магнитогорцы, в отличие от омичей, идеально играют в большинстве, реализуя 28% своих попыток — это 2-й показатель в КХЛ после «Автомобилиста».

Прогноз

Учитывая важность матча, хорошую игру в обороне в последних матчах, надежность вратарей и примерно равную силу соперников, рискнем спрогнозировать небольшое количество шайб в матче — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,00. 0