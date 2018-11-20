«Монреаль» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 20 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 20 ноября 2018 года «Монреаль Канадиенс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Вашингтон».

«Монреаль»

В прошлом матче «Монреаль» на выезде обыграл «Ванкувер» (3:2), одержав свою вторую победу подряд и третью в последних четырех матчах. Это помогло «Монреалю» подняться в зону плей-офф Восточной конференции, занимая в тоже время лишь пятое место в Атлантическом дивизионе.

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В игре с «Ванкувером» хорошо отыграл вратарь Кэри Прайс, отразив 36 из 38 бросков в створ, отлично проявила себя вторая тройка атаки — гол+пас на счету Джонатана Друэна, шайба в активе Эндрю Шоу, ассист у Макса Доми, продолжающего лидировать в списке лучших бомбардиров команды. Еще один гол на счету нападающего Томаша Татара. В списке травмированных пребывают два игрока атаки — Йоэль Армиа и Пол Байрон.

«Монреаль» неплохо выглядит в атаке, забрасывая в среднем 3,20 шайбы за матч (12-е место), но при этом у «Канадиенс» одна из худших оборон в Лиге, пропускающая в среднем 3,25 шайб за матч (24-е место). Спецбригады тоже не выдающиеся, а по игре на точке вбрасываний «Монреаль» вовсе худшая команда в лиге (45,1%).

«Вашингтон»

В прошлом поединке «Вашингтон» на выезде в овертайме дожал «Колорадо» (3:2), одержав вторую победу в последних трех матчах. Но в целом в десяти последних играх у «Кэпиталз» всего пять побед, что оставляет команду на четвертом месте в Столичном дивизионе, и не позволяет находиться в зоне плей-офф Восточной конференции.

В игре с «Колорадо» гол+пас записал себе в актив один из лидеров атак «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, отметились шайбами Деванте Смит-Пелли и наш Александр Овечкин, сохраняющий статус лучшего бомбардира и снайпера команды (13+8). Ассистентский дубль удался нападающему Тому Уилсону.

Что касается других россиян, еще один лидер атак «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропускал игру из-за повреждения, и может не сыграть против «Монреаля». Остался в резерве вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов очков не набирал, а до этого в двух матчах записал себе в актив два гола и два ассиста. В списке травмированных лидеры — вратарь Брэйден Холтби, защитник Брукс Орпик, нападающий Ти Джей Оши.

«Вашингтон» также выделяется своей атакой, забрасывая в среднем 3,26 шайб за матч (9-е место) и при этом реализуя 29% большинства (4-й показатель). Но в обороне «Кэпиталз» показывают примерно те же результаты что и «Монреаль», а меньшинство и вовсе четвертое с конца — всего 73,2% надежности.

Прогноз

Первый матч соперников в сезоне завершился домашней победой «Монреаля» (6:4). С учетом результативности двух команд, во второй игре мы также ждем много шайб и прогнозируем ставку на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,85. 0