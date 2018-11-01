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    «Ванкувер» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч НХЛ 1 ноября 2018 года

    НХЛ Ванкувер Кэнакс Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз на «Ванкувер» — «Чикаго»
    Артем Анисимов, «Чикаго»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 1 ноября 2018 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Чикаго».
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    «Ванкувер»

    В прошлом матче «Ванкувер» дома разбил «Миннесоту» (5:2), прервав серию из двух крупных поражений, и впервые забросив пять шайб в одном матче в сезоне. Впереди у «Кэнакс» еще две домашние игры с «Чикаго» и «Колорадо», а затем длительная выездная серия из шести матчей подряд.

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    С учетом травм двух вратарей, в игре с «Уайлд» очень классно отыграл номинально второй номер Якоб Маркстрем, отразивший 37 из 39 бросков в створ. Дублем выстрелил шведский нападающий Элиас Петтерссон, по шайбе на счету защитника Бена Хаттона, нападающих Микаэля Гранлунда и Джейка Виртанена. Россиянин Николай Голдобин отдал результативную передачу — это пятое очко форварда в сезоне.

    Главная проблема «Ванкувера» — переполненный лазарет. Из-за травм не играют вратари Андерс Нильссон и Тетчер Демко, защитники Кристофер Танев и Александр Эдлер, нападающие Свен Бэртчи и Джей Бигл.

    В свете проблем «Ванкувера», их статистика также не впечатляет, но по одному из показателей «Кэнакс» входят в топ-10 — это игра в меньшинстве (84,6% надежности). Зато атакующая линия одна из худших в лиге на данный момент — всего 2,69 шайбы в среднем за матч и только 25-й результат.

    «Чикаго»

    В прошлом поединке «Чикаго» дома в овертайме уступил «Эдмонтону», потерпев свое второе поражение подряд и шестое в последних десяти матчах. Пока что «Блэкхокс» держаться в зоне плей-офф, но впереди выездное турне из трех матчей в Канаде («Ванкувер», «Эдмонтон», «Калгари»).

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    Единственную шайбу в игре с «Эдмонтоном» забросил защитник Брент Сибрук, реализовав большинство. Среди лидеров нужно отметить нападающих Алекса Дэбринкета, Патрика Кэйна и Джонатана Тэйвза. На счету российского нападающего Артема Анисимова 7 (2+5) очков в 12 матчах. Травмирован и не поможет в следующей игре защитник Коннор Мерфи.

    В отличие от «Ванкувера», «Чикаго» как раз неплохо выглядит в нападении — в среднем 3,42 шайбы за матч и 11-й результат в НХЛ. Но игра в обороне и спецбригады оставляют желать лучшего — здесь «Блэкхокс» пасут задних по всем параметрам.

    Прогноз

    Учитывая, что впереди у «Кэнакс» тяжелейшая выездная серия, очки канадцам нужно брать прямо сейчас. Так что есть вероятность непростой, но все же победы «Касаток». Прогнозируем успех «Ванкувера» в матче с коэффициентом 2,00. 0

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    Прогноз на «Ванкувер» — «Чикаго». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 1 ноября 2018 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 05:00 мск.
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