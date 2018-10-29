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    «Даллас» должен продлить серию неудач «Детройта»

    «Детройт» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 29 октября 2018 года

    НХЛ Детройт Ред Уингз Даллас Старз
    Прогноз на «Детройт» — «Даллас»
    Валерий Ничушкин, «Даллас»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 29 октября 2018 года «Детройт Ред Уингз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 00:00 мск. Прогноз на «Детройт» — «Даллас».
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    «Детройт»

    В прошлом поединке «Детройт» дома проиграл «Виннипегу» (1:2), потерпев свое уже девятое поражение в десяти матчах со старта регулярного чемпионата. Более того, «Ред Уингз» не выиграли еще ни одного матча в основное время и уверенно занимают последнее место во всей НХЛ.

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    Единственную шайбу «Детройта» в большинстве забросил Андреас Атанасиу, а лучший бомбардир команды Дилан Ларкин не набирает очки два матча подряд. В лазарете команды находится защитник Дэнни Декайзер, также из-за травмы не заявлен в ростер наш нападающей Евгений Свечников.

    Главная проблема «Детройта» — это игра обороны и вратарей. «Ред Уингз» пропускают больше всех в лиге — в среднем четыре шайбы за матч. Но и с атакой дела обстоят немногим лучше — всего 2,1 шайб в среднем за поединок и третий с конца результат. Лишь спецбригады относительно неплохие — средние показатели.

    «Даллас»

    В прошлом поединке «Даллас» дома разобрался с «Анахаймом» (5:2), одержав свою вторую победу подряд после трех поражений. В общей сложности в девяти поединках «Старз» одержали пять побед, причем ни в одном из них не было зафиксировано ничьи в основное время.

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    В поединке с «Анахаймом» слабо сыграла ударная тройка «Старз», зато отличились все остальные звенья атаки, а форвард четвертого звена Джейсон Дикинсон оформил дубль и набрал три очка. Также по шайбе на счету нападающего Маттиаса Янмарка, защитников Романа Полака и Миро Хейсканена. Интересно, что оба игрока обороны отличились впервые в сезоне.

    Что касается россиян, Валерий Ничушкин провел поединок без очков, голкипер Антон Худобин участия в матче не принимал, а шикарно стартовавший в сезоне нападающий Александр Радулов (десять очков в шести матчах) по-прежнему вне игры из-за травмы. Также в лазарете пребывают защитник Стивен Джонс и нападающий Мартин Ганзал.

    Сила «Далласа» в его спецбригадах. «Старз» реализуют 29,6% попыток в большинстве и показывают 84% надежности в меньшинстве, занимая соответственно 6-е и 8-е места в НХЛ. В равных составах «Звезды» ничем особым не выделяются, занимая место в середине таблицы как по пропущенным так и по заброшенным шайбам.

    Прогноз

    Учитывая абсолютный кризис «Детройта» и неплохую форму «Далласа», прогнозируем победу «Старз» в основное время с коэффициентом 2,12. 0

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    Прогноз на «Детройт» — «Даллас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 29 октября 2018 года «Детройт Ред Уингз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 00:00 мск.
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