«Металлург» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 29 сентября

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 29 сентября магнитогорский «Металлург» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Локомотив».

«Металлург»

В прошлом матче «Металлург» дома в серии буллитов дожал московское «Динамо» (6:5), одержав свою вторую подряд победу в регулярном чемпионате после двух кряду поражений. Игра с «Локомотивом» станет последней в родных стенах перед трехматчевым выездом на Восток.

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Героями поединка с «Динамо» стали лидеры команды — Сергей Мозякин набрал сразу 4 (2+2) очка, Войтек Вольски и Мэтт Эллисон оформили гол+пас, а последний еще и забросил победный буллит. Отметим также гол защитника Виктора Антипина. А вот молодой вратарь Артем Загидуллин сыграл не лучшим образом, и был заменен по ходу матча на Василия Кошечкина. Что касается травмированных, в лазарете команды пребывает один из ключевых нападающих Николай Кулемин.

По большинству статистических показателей «Металлург» не блещет, показывая средние результаты. Единственное исключение — игра в меньшинстве, где «Магнитка» входит в тройку лучших команд КХЛ с показателем 88,5% надежности. Главная сила команды — в индивидуальном мастерстве ее лидеров.

«Локомотив»

В прошлом поединке «Локомотив» на выезде минимально обыграл «Трактор» (2:1), прервав серию из двух подряд поражений. Но в целом в последних пяти поединках ярославцы одержали лишь две победы, и опустились уже на 4-е место в Западной конференции.

Победу для «Локомотива» в Челябинске вытянули совсем не лидеры — Степан Санников и Данил Юртакин. Но также нужно отметить игру вратаря Ильи Коновалова, отразившего 23 броска из 24. В отсутствии травмированного Александра Салака именно он должен помогать команде выкарабкиваться из небольшого спада. Также под вопросом участие в матче нападающего Егора Коршкова.

«Локомотив», прежде всего, команда оборонительного плана. Пропуская в среднем за матч лишь 2 шайбы, ярославцы входят в шестерку лучших коллективов КХЛ, а по игре в меньшинстве они вовсе лучшие в лиге — 90% надежности. Но и атака выглядит нормально — в среднем 2,82 заброшенные шайбы за матч (9-е место) и 22,5% реализации большинства (11-е место).

Прогноз

«Металлург» сыграл сложный матч с «Динамо», который отобрал много сил, но и «Локомотив» провел непростую игру в Челябинске, а до этого потерял много сил в выездной битве с «Автомобилистом». Поэтому мы рекомендуем ставку на победу «Металлурга» в матче с коэффициентом 1,96. 0