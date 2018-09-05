ХК «Сочи» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 4 сентября

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 5 сентября ХК «Сочи» примет китайский «Кунь Лунь». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на ХК «Сочи» — «Кунь Лунь».

ХК «Сочи»

В прошлом сезоне «Сочи» сумел пробиться в плей-офф в третий раз за четыре сезона, но дальше четвертьфинала команда как обычно не прошла. Летом состав заметно обновился (традиционно для КХЛ), но костяк был сохранен, как и главный тренер Сергей Зубов.

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Впрочем, старт сезона вышел неудачным для «Сочи». В первом же матче на своем льду команда умудрилась уступить «Адмиралу» в серии буллитов (4:5) — весьма неожиданный результат. В целом состав команды достаточно ровный, и первый поединок сезона это подтвердил — очками и заброшенными шайбами отличились все четыре тройки «Сочи».

В прошлом сезоне «Сочи» слыл крепкой командой с характером, которая не боялась лидеров, но в тоже время нередко теряла очки с аутсайдерами. Это типичный признак коллектива, играющего от настроения и без сверхзадач.

«Кунь Лунь»

После успеха в первом сезоне КХЛ, во втором «Кунь Лунь» сыграл слабо и не вышел в плей-офф. Летом команду возглавил новый тренер финн Юусси Тапола, а за ним последовал ряд новичков, среди которых много знакомых болельщикам КХЛ лиц — Олли Палола, Онджей Виташек, Томаш Кундратек, Вилле Лаюнен, Вели-Матти Савинайнен и другие. Состав команды изменился почти полностью.

Однако это не помогло «Кунь Луню» взять победу в стартовом матче сезона. На выезде представитель Китая без единого китайца в составе уступил финскому «Йокериту» (3:6). Хотя «Кунь Лунь» открыл счет, но в целом проиграл почти без шансов, и не лучшим образом отыграл вратарь Александр Лазушин.

Главная задача Юусси Таполы — собрать воедино разношерстный коллектив, привить ему дисциплину и придать хоть какую-то организованность. Так что старт сезона вряд ли будет успешным для китайцев.

Прогноз

Поражение от «Адмирала» точно не входило в планы «Сочи», так что на следующий домашний поединок с «Кунь Лунем» команда должны выйти максимально заряженной. Рекомендуем ставку на победу «Сочи» в основное время с коэффициентом 1,97. 0