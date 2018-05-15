Канада — Германия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 15 мая

Канада

В прошлом поединке Канада с трудом вымучила победу над Латвией в овертайме (2:1). Благодаря успеху в игре с Латвией команда гарантировала себе плей-офф, но еще не гарантировала третье место. С другой стороны, при определенном раскладе Канада также может подняться на вторую строчку – если выиграет в основное время у Германии, а Финляндии проиграет США.

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Героем матча с Латвией стал Коннор Макдэвид, который почти не уходил со льда в последние минуты основного времени, а затем забросил победную шайбу в овертайме. Не лучшую игру показал вратарь Дарси Кюмпер, который пропустил одну шайбу с 15 бросков, но при этом явно не выручил в этом игровом эпизоде.

В матче с Латвией Канада столкнулась с хорошо организованной, активной обороной соперника, что стало проблемой для команды. Канада сильна индивидуально, но организация игры очень слабая – и это вопрос к тренерскому штабу во главе с Биллом Питерсом. Плюс есть большие проблемы с надежностью вратарей.

Германия

Для того чтобы остаться в гонке за место в плей-офф, Германии в прошлом матче нужно было побеждать Финляндию в основное время. Немцы сумели сотворить сенсацию, но обыграли Суоми лишь в овертайме (3:2). Таким образом, результат матча с Канадой для Германии турнирного значения уже не имеет.

Лучшим бомбардиром сборной вполне ожидаемо является форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Но также нужно выделить Матиаса Плахту, Патрика Хагера, Ясина Элиза и Доминика Кахуна. А вот с вратарями проблема – на турнире не сыграл главный герой Олимпийских игр Денни аус ден Биркен – Никласу Трейтлю и Тимо Пильмайеру полноценно заменить его не удалось.

Германия показала неплохой хоккей на турнире, но плохая реализация и низкое индивидуальное мастерство игроков не позволили команде пробиться в плей-офф. Кроме того, есть проблемы с дисциплиной (много штрафных минут) и очень слабая игра в меньшинстве – всего 65% надежности и семь пропущенных шайб.

Прогноз

1,87ТМ 6,5

Хотя Канада не выглядит так, как от нее ожидали, букмекеры вообще не сомневаются в успехе подопечных Билла Питерса в игре с Германией, потерявшей любую мотивацию. Но учитывая проблемы канадцев в последней игре, можно присмотреться к ставке на тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,87.

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