«Нэшвил» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 21 апреля

«Нэшвилл»

В прошлом матче «Нэшвилл» на выезде сумел дожать «Колорадо» (3:2), одержав третью победу в серии и первую на льду «Эвеланш». Следующий матч пройдет уже на льду «Предаторз», где они могут оформить выход в следующий раунд плей-офф.

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Одним из героев матча стал нападающий «Нэшвилла» Филипп Форсберг, на счету которого гол+пас. Хороший поединок удался вратарю Пеке Ринне, который отразил 31 из 33 бросков в створ. Российский защитник Алексей Емелин отыграл 11 минут и 24 секунды, очков не набрал, но закончил поединок с полезностью «+1». В списке травмированных по-прежнему защитник Янник Вебер и нападающий Кале Ярнкрок.

Во всех четырех матчах «Нэшвилл» забрасывал не менее трех шайб за игру. При этом в последнем поединке голами отличились три из четырех пятерок команды. В атаке проблем у «Предаторз» нет, но вот оборона хромает – выручает Пека Ринне.

«Колорадо»

«Колорадо» не сумел развить успех предыдущей игры, и не сумел сравнять счет в серии. Команда уступала по ходу четвертого матча 0:3, и лишь в третьем периоде отыграла две шайбы. Теперь «Эвеланш» находятся в шаге от вылета из плей-офф.

В составе «Колорадо» голами отметились Александр Керфут и Габриэль Ландескуг, а вот вратарь Эндрю Хэммонд неудачно провел свой первый поединок в плей-офф, и был заменен после второго периода и трех пропущенных шайб. Скорее всего, в пятой игре мы снова увидим в воротах Джонатана Бернье. Российский защитник Никита Задоров набрал свое третье очко в плей-офф, отдав результативную передачу, и провел на льду 24 минуты и 28 секунд, закончив поединок с нулевой полезностью.

Без травмированного основного вратаря Семена Варламова и основного защитника Эрика Джонсона у «Колорадо» в целом было немного шансов против «Нэшвилла». Но в любом случае «Эвеланш» уступают сопернику почти во всех компонентах игры. Единственная надежда – характер и воля к победе.

Прогноз

2,34ТМ 5,5

«Нэшвилл» находится в шаге от выхода во второй раунд, и сделает все, чтобы не затягивать серию. Атака у «Предаторз» и так работает хорошо, так что ставку команда сделает на надежность. Не должен рисковать и «Колорадо», которому важно зацепиться за победу. Так что ставка на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,34 выглядит привлекательно.

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