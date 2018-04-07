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    «Тампа-Бэй» возьмет реванш у «Баффало»

    «Тампа-Бэй» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Баффало Сэйбрз
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    Андрей Василевский
    Андрей Василевский
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Баффало Сэйбрз». Начало матча – 02:30 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Баффало».

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома засушила «Бостон» (4:0). Эта победа стала для команды второй в последних трех поединках. Но в целом в последних шести играх «Лайтнинг» уступили четыре раза. Неудачная серия отбросила «Тампу» на второе место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции – вперед вырвался «Бостон».

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    И хотя последняя победа помогла «Лайтнинг» догнать конкурента, «Брюинз» опережают их по дополнительным показателям и имеют игру в запасе. В списке травмированных «Тампы» нападающий Адам Эрн, на днях снова попал в лазарет ведущий форвард Стивен Стэмкос. Российский вратарь Андрей Василевский прервал серию из трех подряд поражений, оформив свой 8-й в сезоне шатаут в игре с «Бостоном», отразив все 33 броска. Защитник Михаил Сергачев в последних пяти матчах отдал лишь одну передачу и проводит на льду в среднем около 14 минут. Нападающий Никита Кучеров в последних пяти матчах забросил одну шайбу и отдал две передачи.

    «Тампа-Бэй» ориентируется на линию атаки, забрасывая больше всех в лиге в среднем за матч – 3,51 шайбы. Большинство входит в топ-3 – 24,3% реализации. Однако игра в меньшинстве ужасна – всего 76,2% надежности и 26-е место. Есть проблемы с игрой обороны в равных составах.

    «Баффало»

    В прошлом матче «Баффало» дома уступил «Оттаве» (2:4), потеряв шанс подняться с последнего места в Восточной конференции. Всего в последних десяти матчах «Сэйбрз» проиграли семь раз.

    Ближайшие события

    «Баффало» сыграл свой последний матч в родных стенах, а завершать сезон команде придется двумя выездными поединками с «Тампой» и «Каролиной». В списке травмированных наш защитник Виктор Антипин, а также вратари Робин Ленер, Линус Улльмак, защитники Зак Богосян, Натан Булье, Джейк Маккэйб, нападающие Земгус Гиргенсонс и Якоб Джозефсон. Как видим, проблем достаточно.

    «Баффало» ни по одному из показателей не входит в топ-20 команд НХЛ. При этом у команды абсолютно худшая атака в НХЛ – всего 2,38 шайб за матч. Но и оборона в равных составах третья с конца – в среднем 3,34 пропущенные шайбы за игру. Относительно неплохо у «Сэйбрз» выглядят спецбригады, но это также показатели в начале третьего десятка.

    Прогноз

    1,62Победа «Тампы-Бэй» в основное время

    Соперники встречались в сезоне трижды, и что интересно, дважды победу одержал «Баффало», причем в двух последних матчах (5:3 и 2:1 ОТ). Но сейчас «Лайтнинг» обязаны брать два очка, если намерены бороться за победу в конференции и дивизионе. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 1,62.

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