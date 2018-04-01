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    От «Филадельфии» и «Бостона» ждем оборонительной игры

    «Филадельфия» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля

    НХЛ Филадельфия Флайерз Бостон Брюинз
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    Иван Проворов
    Иван Проворов
    philly.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 1 марта «Филадельфия Флаерз» примет «Бостон Брюинз» Начало матча – 19:30 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Бостон».

    «Филадельфия»

    В прошлом матче «Филадельфия» на выезде обыграла «Колорадо» (2:1), прервав серию из двух поражений подряд. При этом все поражения были в дополнительное время, так что серия с очками для «Флаерз» насчитывает уже семь поединков.

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    Сейчас «Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции и на одно очко отстает от топ-тройки Столичного дивизиона, которую замыкает «Коламбус». Команда почти гарантировала себе плей-офф. В списке травмированных вратари Брайан Эллиоттт и Михал Нойвирт, нападающие Михаэль Раффль и Валттери Филппула. Российский защитник Иван Проворов в двух последних матчах команды забросил две шайбы и отдал одну передачу. В среднем на льду игрок проводит по 24 минуты за матч.

    «Филадельфия» в целом не показывает выдающуюся статистику, однако обладает неплохим балансом атаки и обороны – в среднем 2,97 заброшенные шайбы за матч и 2,88 пропущенные. Это средние показатели в Лиге. Слабое место «Флаерз» — 75,8% надежности в меньшинстве, что является лишь 27-м местом в НХЛ.

    «Бостон»

    В прошлом матче «Бостон» дома обыграл «Тампу-Бэй» (4:2), одержав свою третью победу в последних четырех матчах. При этом перед выездом к «Филадельфии» «Брюинз» также ожидает тяжелый домашний матч с «Флоридой».

    Ближайшие события

    После победы над «Тампой» «Бостон» на день возглавил турнирную таблицу Атлантического дивизиона. Правда, затем «Лайтнинг» вернули себе лидерство, но у «Брюинз» на два сыгранных матча меньше и всего одно очко отставания. Главная проблема «медведей» — травмы. В лазарете все еще пребывают защитники Чарльз Макэвой, Здено Хара, нападающие Андерс Бьорк и Рик Нэш. Российский вратарь Антон Худобин в последний раз выходил на лед 28 марта в игре с «Виннипегом» (4:5 ОТ). В общей сложности Худобин потерпел четыре поражения в четырех последних сыгранных матчах, пропустив 12 шайб.

    «Бостон» одна из топ-команд НХЛ и почти по всем показателям командной статистики входит в топ-5. Но самая сильная сторона «Брюинз» — это оборона и вратарь Туукка Раск. В среднем за игру команда пропускает всего 2,54 шайбы – это третий показатель в НХЛ.

    Прогноз

    2,05ТМ 5,5

    Два первых матча соперников завершились двумя победами «Бостона» (3:2 и 3:0). Судя по всему, в этом раз команды также не должны быть слишком активны в атаке. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 2,05.

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