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    «Даллас» Радулова попробует прервать серию неудач в игре с «Бостоном»

    «Даллас» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 24 марта

    НХЛ Даллас Старз Бостон Брюинз
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    Антон Худобин
    Антон Худобин
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 24 марта «Даллас Старз» примет «Бостон Брюинз». Начало матча – 03:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Бостон».

    «Даллас»

    В прошлом матче «Даллас» на выезде проиграл «Вашингтону» (3:4) – это поражение стало для команды шестым подряд, причем все на выезде. Всего в последних десяти поединках «Старз» потерпели восемь поражений, но семь из них на чужом льду.

    Все прогнозы на хоккей

    Тяжелый график матчей и неудачные результаты на выезде привели к тому, что «Даллас» опустился уже на 10-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на три очка. Одна из главных проблем – травмы. В лазарете пребывают основной вратарь Бэн Бишоп, защитник Марк Мэто, нападающие Джейсон Спецца, Мартин Ганзал и Брэтт Ритчи. Российский нападающий Александр Радулов в последних пяти матчах набрал 5 (1+4) очков.

    «Даллас» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем лишь 2,68 шайб за матч – это 7-й показатель в НХЛ. Неплохо «Старз» выглядят в меньшинстве, но атака не является сильнейшей стороной в игре команды.

    «Бостон»

    В прошлом поединке «Бостон» на выезде уступил в овертайме «Сент-Луису» (1:2). Это поражения стало для «Брюинз» третьим в четырех последних матчах.

    Ближайшие события

    С другой стороны, «Бостон» набирает очки три матча подряд и благодаря очку за ничью в основное время с «Блюз» гарантировал себе участие в плей-офф. В списке травмированных по-прежнему много лидеров – защитники Чарльз Макэвой и Здено Хара, нападающие Андерс Бьорк, Патрис Бержерон, Дэвид Бэкес, Джейк Дебраск и Рик Нэш. Российский вратарь Антон Худобин в последних трех сыгранных матчах проиграл трижды, из них дважды в основное время.

    «Бостон» показывает очень сбалансированную игру в обороне и в атаке, входя в топ-3 команд НХЛ по результативности в нападении и надежности обороны. В среднем за игру «Брюинз» забрасывают 3,29 шайб и пропускают 2,56. Также у команды неплохие спецбригады

    Прогноз

    1,79Победа «Далласа» в матче

    Первый матч соперников в сезоне завершился домашним поражением «Бостона» в овертайме (2:3). Сейчас обе команды испытывают трудности, как с результатами, так и с лазаретом. Однако «Даллас» слишком много проиграл в последнее время, и победа им гораздо нужнее. В родных стенах «Старз» попробуют сохранить шансы на выход в плей-офф. Рекомендуем присмотреться к победе «Далласа» в матче с коэффициентом 1,79.

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