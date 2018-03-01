«Тампа-Бэй» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 марта

«Тампа-Бэй»

В прошлом поединке «Тампа-Бэй» дома в серии буллитов обыграла «Торонто» (4:3) — одного из своих конкурентов по Атлантическом дивизиону. Эта победа стала четвертой подряд для «Лайтнинг» в регулярном чемпионате.

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Сейчас «Тампа» лидирует в общей таблице Лиги, подвинув вниз «Вегас», который опережает на два очка. В списке травмированных резервный вратарь Петер Будай, недавно выменянный у «Рейнджерс» защитник Райан Макдона, нападающие Тайлер Джонсон, Онджей Палат и Никита Кучеров. Потеря Кучерова может сильно ударить по результативности команды. Кроме того, в «Рейнджерс» в рамках сделки по Макдоне отправился российский форвард Владислав Наместников, а «Тампа» получила Джей Ти Миллера.

Российский вратарь Андрей Василевский одержал три победы в трех последних матчах. Кроме того, «Тампа-Бэй» лидирует в НХЛ по результативности в атаке и по игре в большинстве. В среднем за матч команда забрасывает 3,54 шайбы и реализует 24,3% большинства.

«Баффало»

В прошлом матче «Баффало» достаточно неожиданно обыграл дома «Бостон» (4:1). Эта победа стала второй в трех последних поединках для главного аутсайдера Восточной конференции.

«Баффало» без вариантов идет на последнем месте конференции, а в списке травмированных лидер атак нападающий Джек Айхель, защитники Зак Богосян и Джейк Маккэйб. Российский защитник Виктор Антипин в игре с «Бостоном» отдал две результативные передачи после длительной серии поединков без очков.

«Баффало» одна из худших команд НХЛ по результативности в атаке – всего 2,40 шайб в среднем за матч и только 30-е место. В обороне, правда, ситуация не намного лучше. Лишь по игре на точке вбрасываний «Сэйбрз» входят в топ-10 – 51,2%.

Прогноз

2,45ТМ 5,5

Первые два матча на льду «Баффало» завершились разменом победами. Сейчас же на родном льду «Тампа» явный фаворит поединка. Но без Никиты Кучерова результативность атакующей линии может снизиться. Рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,45.

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