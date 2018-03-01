«Тампа-Бэй» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 марта

«Тампа-Бэй»
В прошлом поединке «Тампа-Бэй» дома в серии буллитов обыграла «Торонто» (4:3) — одного из своих конкурентов по Атлантическом дивизиону. Эта победа стала четвертой подряд для «Лайтнинг» в регулярном чемпионате.
Сейчас «Тампа» лидирует в общей таблице Лиги, подвинув вниз «Вегас», который опережает на два очка. В списке травмированных резервный вратарь Петер Будай, недавно выменянный у «Рейнджерс» защитник Райан Макдона, нападающие Тайлер Джонсон, Онджей Палат и Никита Кучеров. Потеря Кучерова может сильно ударить по результативности команды. Кроме того, в «Рейнджерс» в рамках сделки по Макдоне отправился российский форвард Владислав Наместников, а «Тампа» получила Джей Ти Миллера.
Российский вратарь Андрей Василевский одержал три победы в трех последних матчах. Кроме того, «Тампа-Бэй» лидирует в НХЛ по результативности в атаке и по игре в большинстве. В среднем за матч команда забрасывает 3,54 шайбы и реализует 24,3% большинства.
«Баффало»
В прошлом матче «Баффало» достаточно неожиданно обыграл дома «Бостон» (4:1). Эта победа стала второй в трех последних поединках для главного аутсайдера Восточной конференции.
«Баффало» без вариантов идет на последнем месте конференции, а в списке травмированных лидер атак нападающий Джек Айхель, защитники Зак Богосян и Джейк Маккэйб. Российский защитник Виктор Антипин в игре с «Бостоном» отдал две результативные передачи после длительной серии поединков без очков.
«Баффало» одна из худших команд НХЛ по результативности в атаке – всего 2,40 шайб в среднем за матч и только 30-е место. В обороне, правда, ситуация не намного лучше. Лишь по игре на точке вбрасываний «Сэйбрз» входят в топ-10 – 51,2%.
Прогноз
Первые два матча на льду «Баффало» завершились разменом победами. Сейчас же на родном льду «Тампа» явный фаворит поединка. Но без Никиты Кучерова результативность атакующей линии может снизиться. Рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,45.