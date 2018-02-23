Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч плей-офф хоккейного турнира Олимпийских игр 23 февраля

Россия

Россия сняла очередной скальп с соперников, разгромив в четвертьфинале Норвегию (6:1). После сенсационного поражения от Словакии в первом матче группового раунда (2:3), россияне выиграли уже три матча подряд с общей разницей шайб 18:3.

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Главная интрига перед матчем с Чехией, вернутся ли в состав защитник Алексей Марченко и нападающий Вадим Шипачев. В конце концов, это наиболее сильный соперник из тех, с кем приходилось играть на турнире. С другой стороны, три матча подряд Россия играет без них, так что победный состав Олег Знарок менять, вероятно, не будет.

Налегке в полуфинал. Россия уверенно разгромила Норвегию

Россия на данный момент подтверждает статус главного фаворита Олимпийского турнира. У команды сильнейшая атака, лучшая реализация моментов, в последних матчах удалось подтянуть игру в спецбригадах. Разве что по игре в обороне лучше результаты у Швеции.

Чехия

В четвертьфинале Чехия в тяжелейшей борьбе прошла сборную США в серии буллитов (3:2). Таким образом, подопечные Йозефа Яндача пока не проиграли ни одного матча на турнире, но лишь Швейцарии забросили больше трех шайб (четыре).

Состав сборной Чехии хорошо знаком тренерскому штабу сборной России. Большинство игроков представляют КХЛ или играли в России ранее. Стоит обратить внимание на вратаря Павела Француза, защитника Войтеха Мозика и нападающего Доминика Кубалика.

Чехия – опытная сборная, играющая больше от обороны. Интересно, что в последний раз чехи забрасывали более четырех шайб за матч еще в мае 2017 года. После этого Чехия провела 15 официальных и контрольных матчей, но ни разу не забросила более четырех голов.

Прогноз

4,00Забитый гол в пустые ворота — да

Со сборной Чехии в похожем составе Россия играла на Кубке Карьяла в ноябре, выиграв 5:2. До этого на чемпионате мира команда Олега Знарка также без проблем прошла чехов в четвертьфинале – 3:0. Букмекеры почти не сомневаются в победе России, но есть смысл подумать о ставке на то, что в матче будет заброшена шайба в пустые ворота с коэффициентом 4,00.

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