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    «Монреаль» намерен взять реванш у «Бостона»

    «Бостон» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 18 января

    НХЛ Монреаль Канадиенс Бостон Брюинз
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    Антон Худобин
    Антон Худобин
    The Boston Globe
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 18 января «Бостон Брюинз» примет «Монреаль Канадиенс». Начало матча – 03:30 мск.

    «Бостон»

    В прошлом поединке «Бостон» в овертайме проиграл дома «Далласу» (2:3), потерпев свое второе поражение в последних трех матчах. Причем одна победа попала как раз на игру с «Монреалем».

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    Тем не менее, во всех трех встречах «Брюинз» набирали очки благодаря ничейному результату в основное время. Таким образом, серия матчей «Бостона» с очками достигла 13 подряд, и они уверенно идут на втором месте в Атлантическом дивизионе, опережая «Торонто» на три очка и имея три матча в запасе.

    Российский голкипер Антон Худобин выходил на лед как раз в игре с «Далласом», так что с «Монреалем» он, скорее всего, не сыграет, уступив место основному вратарю Тууке Раску. «Бостон» почти по всем показателям входит в топ-10 команд НХЛ, но лучше всего обстоят дела с обороной – в среднем 2,52 пропущенные шайбы за матч и 3-й результат в Лиге.

    «Монреаль»

    В прошлом поединке «Монреаль» дома в овертайме проиграл «Айлендерс» (4:5), потерпев свое второе поражение подряд и восьмое в последних девяти матчах. Правда, два последних поражения были в дополнительное время, так что в общей сложности по очку за матч «Канадиенс» в свою копилку положили.

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    «Монреаль» все больше отстает от зоны плей-офф, которая еще недавно была в пределах досягаемости. Сейчас отрыв от восьмого места Восточной конференции составляет уже 8 очков. А в лазарет к основному защитнику Ши Веберу и нападающему Алешу Гемски присоединился еще один форвард – Филлип Дано, получивший сотрясение в игре с «Бостоном».

    «Монреаль» не может похвастаться результативной атакой, забрасывая в среднем 2,57 шайбы за матч – хуже только пара команд в Лиге. Но в последних трех играх «Канадиенс» забросили 12 шайб, что говорит об определенном улучшении ситуации. Относительно неплохо выглядит большинство команды – 19,4% реализации и 14-е место в НХЛ.

    Прогноз

    2,65Победа «Монреаля» в матче

    «Бостон» считается явным фаворитом матча, но в последних встречах «Монреаль» постоянно находится в шаге от победы. Тем более, команда обозлена серией неудач. Можно попробовать рискнуть поставить на победу «Канадиенс» в матче с коэффициентом 2,65.

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