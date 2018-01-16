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    Продолжат ли «Айлендерс» серию побед в игре с «Монреалем»?

    «Монреаль» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 16 января

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Монреаль Канадиенс
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    Николай Кулемин
    Николай Кулемин
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 16 января «Монреаль Канадиенс» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча – 03:30 мск.

    «Монреаль»

    В прошлом матче «Монреаль» дома уступил «Бостону» в серии буллитов (3:4), прервав серию из двух подряд побед. С другой стороны, «Канадиенс» набирают очки три матча подряд и будут принимать «Айлендерс» в хорошем боевом настроении.

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    Правда, отставание от зоны плей-офф уже составляет семь очков, а в списке травмированных клуба по-прежнему ведущий защитник Ши Вебер, а также нападающий Алеш Хемски. Так что справиться с набравшими ход «Айлендерс» будет непросто.

    Самая слабая сторона «Монреаля» — нападение. Всего 2,54 шайбы в среднем за матч и 29-е место в Лиге. Да и в целом в топ-20 команд НХЛ «Канадиенс» входят только по игре в большинстве – 19,2% реализации и 16-й результат.

    «Айлендерс»

    После серии из пяти подряд поражений «Айлендерс» выдал уже три победы подряд. В прошлой игре в дерби «Нью-Йорка» подопечные Дага Вейта разбили «Рейнджерс» (7:2).

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    Благодаря этой победе «Айлендерс» вплотную подобрались к зоне плей-офф Западной конференции, от которой отстают всего на одно очко. В списке травмированных команды защитники Джонни Бойчак, Кэлвин Да Хан, нападающие Николай Кулемин, Джош Бэйли и Эндрю Лэдд.

    «Айлендерс» — одна из самых атакующих команд лиги. После разгрома «Рейнджерс» «Островитяне» вышли на второе место в Лиге по результативности – в среднем 3,41 шайбы за матч. Но и пропускают «Айлендерс» больше всех – в среднем 3,61 шайбы за матч.

    Прогноз

    1,82Победа «Монреаля» в матче

    Это первая встреча команд в сезоне и «Айлендерс» будут играть после тяжелых битв с «Рейнджерс» и «Нью-Джерси», а «Монреаль» выступает перед родными трибунами и набрал неплохой ход. Можно присмотреться к ставке на победу «Монреаля» в матче с коэффициентом 1,82.

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