1 ноября в десятом туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фрозиноне» и «Торино». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Фрозиноне»
Турнирное положение: после девяти туров итальянской Серии А «Фрозиноне» занимает 6-е место, набрав 17 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «Фрозиноне» разгромил на своей арене команду «Лечче» (5:1). В составе победителей точными ударами отметились Маттео Чикелла, Джакомо Кало, Антонио Раймондо. Дубль в составе «Фрозиноне» оформил Даниэль Бирлиджа.
Не сыграют: с травмой бедра в лазарете команды находится Флориан Гриллитч.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Фрозиноне» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел поражение.
«Торино»
Турнирное положение: в чемпионате Италии «Торино» занимает 9-е место, набрав 13 очков.
Последние матчи: «Торино» потерпел поражение в домашней игре против «Комо» (1:3).
Не сыграют: у «Торино» тоже есть проблемы с составом, за «быков» из-за травм не сыграют Франко Исраэль, Роландо Мандрагора, Рикардо Родригес.
Состояние команды: прервалась беспроигрышная серия команды, которая состояла из четырёх матчей. Ранее «Торино» одержало три победы и сыграло вничью в одном поединке.
Статистика для ставок
- «Фрозиноне» занимает шестое место в чемпионате Италии
- «Торино» занимает девятое место в чемпионате Италии
- В этом сезоне соперники не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Фрозиноне» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья оценивается в 3.95. На победу «Торино» — 3.15.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.25.
Прогноз: «Фрозиноне» получилось забить пять мячей в ворота «Лечче». Есть вероятность, что хозяева смогут отобрать очки у «Торино» в предстоящей игре итальянского чемпионата.
Ставка: Победа «Фрозиноне» с коэффициентом 2.10.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 2.25.