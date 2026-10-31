прогноз на матч 10-го тура Серии А, ставка за 2.10

1 ноября в десятом туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фрозиноне» и «Торино». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Фрозиноне»

Турнирное положение: после девяти туров итальянской Серии А «Фрозиноне» занимает 6-е место, набрав 17 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Фрозиноне» разгромил на своей арене команду «Лечче» (5:1). В составе победителей точными ударами отметились Маттео Чикелла, Джакомо Кало, Антонио Раймондо. Дубль в составе «Фрозиноне» оформил Даниэль Бирлиджа.

Не сыграют: с травмой бедра в лазарете команды находится Флориан Гриллитч.

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Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в последних пяти матчах «Фрозиноне» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел поражение.

«Торино»

Турнирное положение: в чемпионате Италии «Торино» занимает 9-е место, набрав 13 очков.

Последние матчи: «Торино» потерпел поражение в домашней игре против «Комо» (1:3).

Не сыграют: у «Торино» тоже есть проблемы с составом, за «быков» из-за травм не сыграют Франко Исраэль, Роландо Мандрагора, Рикардо Родригес.

Состояние команды: прервалась беспроигрышная серия команды, которая состояла из четырёх матчей. Ранее «Торино» одержало три победы и сыграло вничью в одном поединке.

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Статистика для ставок

«Фрозиноне» занимает шестое место в чемпионате Италии

«Торино» занимает девятое место в чемпионате Италии

В этом сезоне соперники не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Фрозиноне» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья оценивается в 3.95. На победу «Торино» — 3.15.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.25.

Прогноз: «Фрозиноне» получилось забить пять мячей в ворота «Лечче». Есть вероятность, что хозяева смогут отобрать очки у «Торино» в предстоящей игре итальянского чемпионата.

2.10 Победа «Фрозиноне» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Фрозиноне» — «Торино» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Фрозиноне» с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.25 ТМ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Фрозиноне» — «Торино» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 2.25.