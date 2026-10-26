Забивать будут не все?

27 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Карлсруэ». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Боруссия» М

Турнирное положение: «Боруссия» М в чемпионате выступает крайне слабо. На текущий момент команда пребывает на 18-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

При этом «Боруссия» М в семи турах добыла лишь три очка. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 22 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одолев «Штутгарт» — 3:2.

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До того «Боруссия» М была бита «Хоффенхайму» — 1:2, да и поединок с «Кёльном» завершился поражением — 1:2. Команда только-только добыла свою премьерную победу в текущем чемпионате.

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Состояние команды: «Боруссия» М наверняка будет постепенно набирать обороты, да и жертвовать Кубком страны явно не собирается.

При этом «Боруссия» М имеет достаточно крепкий подбор игроков во всех линиях. Плюс команда в четырех последних очных поединках с «Карлсруэ» добыла три победы при одном паритете. А вот не проигрывает сопернику она уже двадцать семь лет. Больше четверти века!

Наверняка «жеребята» активно понесутся в атаку. Виктория над «швабами» явно окрылит игроков, да и обыгрывать полпреда Второй Бундеслиги команда должна по определению.

«Карлсруэ»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы второго по силе немецкого дивизиона.

При этом «Карлсруэ» в десяти турах разжился лишь 8 очками. А вот забить удалось 11 мячей при двадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела сокрушительное поражение от «Магдебурга» — 1:6.

До того «Карлсруэ» разгромил «Дармштадт» — 4:0, а вот несколько ранее уступил «Санкт-Паули» — 0:2. Команда ныне несколько сбавила обороты.

Состояние команды: «Карлсруэ» бьется за выживание во втором по значимости немецком дивизионе, так что вряд ли будет сильно надрываться в Кубке.

При этом «Карлсруэ» имеет не столь надежные тылы, пропуская в среднем два мяча за матч. К тому же в чемпионате команда сумела добыть лишь две победы. Более того, в гостях она разжилась всего двумя очками в четырех поединках.

И уж точно команда будет действовать вторым номером. «Карлсруэ» все никак не решит свои главные проблемы, к тому же едва ли отойдет от последнего крупного поражения.

На что ставят в матче Боруссия М — Карлсруэ Букмекерские коэффициенты на матч Боруссия М — Карлсруэ: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Боруссию» М фаворитом с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа «Карлсруэа» — в 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: Гладбахцы постепенно выбираются из кризиса, к тому же оппонент в последнее время пропускает уж слишком часто.

2.05 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Боруссия» М — «Карлсруэ» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе не забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.

2.88 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.88 на матч «Боруссия» М — «Карлсруэ» принесёт прибыль 1880₽, общая выплата — 2880₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.88.

Пять причин, почему ставка зайдёт