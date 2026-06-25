26 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Тунис и Нидерланды. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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Тунис

Турнирное положение: Тунисцы покидают главный турнир четырехлетия. Команда в своем квартете пребывает на дне турнирной таблицы.

При этом Тунис в двух турах не добыл ни одного очка. Да и пропустила команда аж девять мячей при всего одном забитом в ворота соперников.

Последние матчи: стартовый поединок на Мундиале команда провела неудачно. Тунис разгромно уступил шведам (1:5).

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После того команда была бита еще и японцами (0:4). Плюс прямо перед чемпионатом мира она была разгромлена Бельгией (0:5).

Более того, Тунис уже по ходу турнира пережил смену наставника. Да и серия из четырех поражений кряду не может не угнетать.

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Состояние команды: Атака тунисцев выглядит откровенно бледно. Да и все последние события не идут на пользу морально-психологическому состоянию игроков.

Тунисцы традиционно сложно противостоят сборной Нидерландов. Оба очных поединка завершились вничью. А вот в нынешней диспозиции шансов у команды на позитивный исход откровенно мало. Не рассыпаться бы вовсе…

Нидерланды

Турнирное положение: Голландцы намерены удержаться на первой позиции. В двух стартовых турах команда Рональда Кумана набрала 4 очка.

Причем Нидерланды не проигрывают 3 матча кряду. Голландцы считаются одними из фаворитов чемпионата мира, и понятно почему. Состав у команды по именам выглядит мощно. Особенно атака.

Последние матчи: сильные шведы были обыграны со счетом 5:1. Причем по дублю удалось оформить Брайану Бробби и Коди Гакпо.

А вот в первом туре команда Кумана не смогла одолеть Японию (2:2). Тем не менее, та потеря очков по-хорошему разозлила «оранжевых».

К слову, Нидерланды в двух поединках Мундиаля забили 7 мячей. Да и в последнем туре голландцы явно не собираются сбавлять обороты. Нужно выигрывать!

Состояние команды: Голландцы уверенно реабилитировались за потерю очков в первом туре. Плюс почему бы не завершить групповой этап еще одной яркой победой?!

У голландцев шикарный выбор атакующих исполнителей. Для того, чтобы сохранить за собой первое место в группе, команде Кумана нужно выигрывать как можно увереннее.

Нет сомнений, что «оранжевые» с первой и до последней минуты будут держать в осаде оборону тунисцев. Свои шансы голландцы уж точно изыщут!

На что ставят в матче Тунис — Нидерланды Букмекерские коэффициенты на матч Тунис — Нидерланды: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерландов дают 1.13, а на Тунис — 23.00; ничейный исход букмекеры оценивают в 8.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.44, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.75.

Прогноз: Голландцы шикарно атакуют, тогда как оборона тунисцев ошибается чересчур часто.

2.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Тунис — Нидерланды принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники в первом тайме забьют больше одного мяча.

2.10 Тотал первого тайма больше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Тунис — Нидерланды позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет

Голландцы забили 7 мячей в двух матчах Мундиаля

Тунисцы в двух стартовых матчах турнира пропустили 9 мячей

«Оранжевые» имеют в своем распоряжении шикарный подбор атакующих исполнителей

Тунисцы уступили в четырех своих последних матчах

Голландцы не проигрывали в 3 своих последних поединках

Прогноз на исход

Не пропустите прогноз на исход матча Тунис — Нидерланды за 1.74.