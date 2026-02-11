Смогут ли «быки» закрепиться на вершине?

прогноз на матч чемпионата Бразилии, ставка за 3.66

13 февраля в 3-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Коринтианс» и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 02:00 мск.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» стартовали крайне неудачно. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Коринтианс» еще не набрал ни одного очка. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тимао» уступили «Палмейрасу» (0:1).

До того команда сумела переиграть «Капивариано» (3:0). Да и поединок с «Фламенго» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Коринтианс» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тимао» намерен как можно скорее выбраться из низов таблицы. Команда должна прибавить в плане реализации.

Причем «Коринтианс» традиционно неудачно противостоит «быкам». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при четырех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Тимао» твердо намерены добыть первые очки в чемпионате.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Быки» нынешний сезон начали блестяще. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Ред Булл Брагантино» набрал 6 очков в двух стартовых турах. При этом команда отличилась всего 2 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» не смогли обыграть скромный «Велу Клуби» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Атлетико Минейро» (1:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Сан-Бернарду» (1:1).

При этом «Ред Булл Брагантино» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» имеют весьма надежные тылы. Команда в двух стартовых турах чемпионата не пропустила ни разу.

При этом «Ред Булл Брагантино» в трех последних очных поединках одолел «Коринтианс». Да и нынче «быки» смотрятся симпатично!

«Быки» намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Быки» постараются добыть свою третью победу в чемпионате.

Статистика для ставок

«Тимао» до последней коллизии победили 2 раза кряду

«Быки» еще не пропускали в нынешнем чемпионате

«Ред Булл Брагантино» одолел «тимао» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.12 и 1.64.

Прогноз: «Быки» мотивированы закрепиться на вершине таблицы, и явно активно понесутся в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же переиграли «тимао» в трех последних очных поединках.

Ставка: Победа «Ред Булл Брагантино» за 3.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12