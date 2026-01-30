прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.55

31 января в матче 20-го тура французской Лиги 1 сыграют «Лорьян» и «Нант». Начало встречи — в 21:00 мск.

«Лорьян»

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Лиги 1 с 25-ю очками в активе после 19-и туров. «Лорьян» отстает от зоны еврокубков на 6 пунктов.

На своем поле команда выступает довольно уверенно, занимая по этому показателю 8-ю строчку в лиге . «Лорьян» сумел набрать 16 очков из 27-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Ренн» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Матчем ранее «Лорьян» одолел «Монако» (3:1) в гостях.

Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 10-и последних матчей. За этот отрезок «Лорьян» 6 раз одерживал победу и четырежды сыграл вничью.

Не сыграют: Бамба, Фадига, Файе, Кацерис, Айегун, Туре и Йонгва (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Лорьяна» продолжается отличная победная серия, которая может продлиться. Команда будет играть дома и обязательно попытается доминировать.

У «Лорьяна» есть нападающий Пабло Пажи, который периодически решает исходы матчей. За 16 встреч форвард сумел забить 6 голов, занимая 15-е место в списке лучших бомбардиров Лиги 1.

«Нант»

Турнирное положение: Команда продолжает бороться за выживание в чемпионате Франции. После 19-и туров в Лиге 1 «Нант» занимает 16-е место в таблице с 14-ю очками в активе.

Команда отстает от спасительной 15-й позиции в лиге на 6 баллов. Расстояние довольно велико, но вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Нант» крупно уступил «Ницце» со счетом 1:4. Матчем ранее команда проиграла «Парижу» (1:2), пропустив решающий гол на 78-й минуте.

У «Нанта» продолжается серия поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок команда также уступила «Ницце» и вылетела из Кубка Франции.

Не сыграют: Гильбер (не в форме), Машаду (травма) и Тати (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Нант» выступает нестабильно в последнее время. Команда сменяет победную серию на несколько поражений подряд, им необходимо чаще побеждать.

В последних 4-х очных встречах «Нант» ни разу не проиграл «Лорьяну», выиграв и сыграв вничью по 2 раза. Получится ли на сей раз у гостей набрать важные очки? На чужом поле это будет сделать не так уж и просто...

Статистика для ставок

«Лорьян» не проигрывает на протяжении 10-и последних матчей во всех турнирах

У «Нанта» продолжается серия поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд

В последних 4-х встречах «Нант» ни разу не проиграл «Лорьяну»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лорьян» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.55, а победа «Нанта» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

Прогноз: «Лорьян» продолжит свою победную серию.

Ставка: Победа «Лорьяна» с форой (-1) за 2.55.

Прогноз: Для победы «Лорьяну» необходимо забивать больше одного гола.

