4 января в 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций по футболу сыграют Марокко и Танзания. Начало игры — в 19:00 мск.
Марокко
Турнирное положение: Марокканцы выглядят шикарно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Марокко набрала 7 очков в трех турах. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Марокканцы переиграли Замбию (3:0).
До того команда подписала мировую с Мали (1:1). Зато поединок с Коморскими островами завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках Марокко забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Марокканцы нынче пребывают в прекрасных кондициях. Команда явно поборется за победу в турнире.
Причем Марокко традиционно неудачно противостоит Танзании. В пяти последних очных встречах команда добыла 5 побед.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Марокканцы не должны испытать сложностей с преодолением оборонительных порядков соперника.
Танзания
Турнирное положение: Танзанийцы не преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей группы.
Причем Танзания набрала 2 очка в трех турах. При этом команда забивает в среднем гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Танзанийцы не уступили Тунису (1:1).
До того команда не сумела одолеть Уганду (1:1). А вот несколько ранее она была бита сборной Нигерии (1:2).
При этом Танзания в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьих. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Танзанийцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает уже почти 5 месяцев.
При этом Танзания имеет весьма скромный по именам состав. Да и оборону команды явно не назовешь сверхмонолитной.
Команде нынче натужновато даются голы. Да и сборную Марокко танзанийцы не могут одолеть уже больше 12 лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Танзанийцы попытаются найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- Танзанийцы не побеждают уже почти 5 месяцев
- Марокканцы уже больше 12 лет не проигрывают Танзании
- Марокко в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
Прогноз: Марокканцы на голову сильнее соперника, и наверняка активно понесутся в атаку.
Номинальные хозяева способны побороться за победу в турнире, да и танзанийцы не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Фора Марокко -2.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50