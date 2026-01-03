прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.25

4 января в 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций по футболу сыграют Марокко и Танзания. Начало игры — в 19:00 мск.

Марокко

Турнирное положение: Марокканцы выглядят шикарно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Марокко набрала 7 очков в трех турах. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Марокканцы переиграли Замбию (3:0).

До того команда подписала мировую с Мали (1:1). Зато поединок с Коморскими островами завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках Марокко забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Марокканцы нынче пребывают в прекрасных кондициях. Команда явно поборется за победу в турнире.

Причем Марокко традиционно неудачно противостоит Танзании. В пяти последних очных встречах команда добыла 5 побед.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Марокканцы не должны испытать сложностей с преодолением оборонительных порядков соперника.

Танзания

Турнирное положение: Танзанийцы не преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем Танзания набрала 2 очка в трех турах. При этом команда забивает в среднем гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Танзанийцы не уступили Тунису (1:1).

До того команда не сумела одолеть Уганду (1:1). А вот несколько ранее она была бита сборной Нигерии (1:2).

При этом Танзания в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьих. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Танзанийцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает уже почти 5 месяцев.

При этом Танзания имеет весьма скромный по именам состав. Да и оборону команды явно не назовешь сверхмонолитной.

Команде нынче натужновато даются голы. Да и сборную Марокко танзанийцы не могут одолеть уже больше 12 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Танзанийцы попытаются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Танзанийцы не побеждают уже почти 5 месяцев

Марокканцы уже больше 12 лет не проигрывают Танзании

Марокко в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: Марокканцы на голову сильнее соперника, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева способны побороться за победу в турнире, да и танзанийцы не блещут стабильностью результатов.

Ставка: Фора Марокко -2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50