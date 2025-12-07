7 декабря в 13-м туре чемпионата Германии сыграют «Гамбург» и «Вердер». Начало встречи — в 17:30 мск.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Гамбург» по итогам 12-ти туров немецкого первенства набрал 12 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 13-ю позицию с отрывом в четыре балла от зоны плей-офф за сохранение прописки в первой Бундеслиге (16-е место), а также в пять пунктов от зоны вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка Германии «Красноштанники» на своем поле проиграли в серии пенальти «Хольштайн Киль» (0:0).

Перед этим в поединке 12-го тура национального первенства коллектив уже оказался на высоте, когда снова-таки в домашних стенах одержал победу над «Штутгартом» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Глацель и Омари, дисквалифицирован — Рессинг-Лелесийт.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Гамбург» выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, фактор своего поля, а также соответствующий настрой на дерби.

Райан Филипп — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с тремя голами.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» после 12-ти туров немецкого первенства набрал 16 очков и борется за попадение в континентальные турниры.

Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в шесть баллов от зоны еврокубков (топ-6) и в семь — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в четыре пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального чемпионата «Музыканты» на своем поле сыграли вничью с «Кельном» (1:1).

Перед этим в 11-м туре немецкой Бундеслиги коллектив и вовсе остался без очков, когда с результатом 0:2 теперь уже в чужих стенах проиграл «РБ Лейпциг».

Не сыграют: травмированы — Агу, Вайзер и Вобер, дисквалифицирован — Штарк.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Вердер» проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы даже на ничью, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, но добиться даже этого на чужом поле будет непросто.

Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Гамбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Гамбург» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Вердера» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гамбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.55, победа «Вердера» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом трех из четырех последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь на своем поле и с соответствующим настроем в дерби они способны добиться успеха.

Ставка: «Гамбург» победит за 2.30