прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.12

30 октября в 25-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Узген» и «Алай». Начало игры — в 16:00 мск.

«Узген»

Турнирное положение: «Узген» ходит в середняках чемпионата. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Узген» безнадежно отстал от первой пятерки. А вот забила команда 28 мячей в 23 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Узген» не уступил «Мурас Юнайтед» (1:1).

До того команда была бита «Барсом» (0:1). А вот поединок с «Илбирсом» принес три зачетных балла в копилку (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Узген» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Узген» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Причем «Узген» неудачно противостоит «Алаю». В мартовской очной встрече команда минимально уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована сохранить седьмую позицию.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» борется за попадание в топ-4. Команда на данный момент находится на 5 месте.

Причем «Алай» на 8 зачётных баллов отстает от искомой 4 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алай» уступил «Барсу» (0:3).

До того команда потерпела поражение от «Кыргызалтына» (0:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Алгой» (1:1).

При этом «Алай» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алай» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает гол за матч.

При этом «Алай» уступил в двух своих последних поединках. Да и вообще, в двух последних матчах команда не отличилась ни разу.

Плюс ко всему, команда бледновато выглядит в осеннем цикле. Да и вообще, «Алаю» нужно срочно прибавлять во всех компонентах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Алай» в среднем пропускает гол за матч

«Алай» уступил в 2 своих последних поединках

«Узген» в среднем забивает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Узген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.10.

Прогноз: «Алай» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, плюс «Узген» уже фактически потерял турнирную мотивацию.

2.12 Фора «Алая» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Узген» — «Алай» позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Фора «Алая» -1.5 за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.61 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.61 на матч «Узген» — «Алай» позволит вывести на карту выигрыш 1610₽, общая выплата — 2610₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.61