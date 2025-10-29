29 октября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Осер». Начало игры — в 23:05 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Страсбург»

Турнирное положение: «Гонщики» борются за выход в еврокубки.  Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Страсбург» лишь на 4 пункта отстает от лидера.  А вот отличилась команда 18 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Гонщики» уступили «Лиону» (1:2).

До того команда не смогла обыграть «Ягеллонию» (1:1).  Да и поединок с ПСЖ принес один зачетный балл (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках «Страсбург» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Сэмьюэл Амо-Амеяу, Эмануэль Эмега — травмированы.  Исмаэль Дукуре — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Гонщики» крепки, вот только несколько сбавили обороты.  Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Страсбург» традиционно успешно противостоит «Осеру».  В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно.  «Гонщики» намерены подтянуться к первой тройке.

«Осер»

Турнирное положение: «Бужарцы» текущий чемпионат проводят скромно.  Команда ныне пребывает на 17 строчке турнирной таблицы.

Причем «Осер» в 9 матчах набрал всего 7 зачетных баллов.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Бужарцы» уступили «Гавру» (0:1).

До того команда не уступила крепкому «Ренну» (2:2).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Ланса» (1:2).

При этом «Осер» в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бужарцы» намерены как можно скорее выбраться из опасной зоны.  Вот только в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

При этом «Осер» бледновато выглядит в плане реализации.  А вот отставание от спасительной 15 позиции измеряется лишь двумя очками.

Команда не может победить уже 4 матча кряду.  Причем в двух из этих поединках она не сумела поразить ворота соперников.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Команда уж точно поищет свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • «Страсбург» в среднем забивает 2 мяча за матч
  • «Осер» в среднем пропускает чаще гола за матч
  • «Страсбург» одолел «бужарцев» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72.  Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 2.02.

Прогноз: «Страсбург» имеет довольно качественный подбор исполнителей, и наверняка сразу во всю прыть понесется в атаку.

Номинальные хозяева сражаются за попадание в топ-6, да и «Осер» нынче крайне нестабилен.

2.28П1 в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.28 на матч «Страсбург» — «Осер»  позволит вывести на карту выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Победа «Страсбурга» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.00ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 3.00 на матч «Страсбург» — «Осер»  позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00