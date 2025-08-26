1-й таймУдинезе — ВеронаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лоренцо Лукка«Удинезе» — «Верона». Онлайн, прямая трансляция Борис ИгнатьевБорис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина Тимо ВернерИдеальные на бумаге. Топ-10 провальных трансферов, которые должны были выстрелить
  • 19:21
    • The Athletic: Родриго твердо намерен покинуть «Реал»
  • 18:56
    • «Урал» разгромил «Волгу» в матче Первой лиги
  • 17:44
    • «Матч ТВ» будет транслировать все матчи сборной России в 2025 году
  • 16:55
    • «Спартак» сыграет против «МЛ Витебск» в товарищеской игре
  • 15:14
    • L’Équipe: Полузащитник «Уотфорда» ведет переговоры с «Локомотивом»
  • 14:59
    • BBC: Букайо Сака выбыл на четыре недели из-за травмы
  • 08:15
    • Медведев в пяти сетах проиграл Бонзи на старте US Open 2025
    Все новости спорта

    «Святые» переиграют «Норвич»

    Норвич — Саутгемптон. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 26 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на Норвич Прогнозы на Саутгемптон
    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Саутгемптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адам Армстронг
    26 августа в 1/32 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Норвич» и «Саутгемптон». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Норвич» — «Саутгемптон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 26 Августа 2025 года

    Норвич Сити

  • Норидж
    •  Норвич Сити 21:45 Саутгемптон

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •

    «Норвич»

    Турнирное положение: «Канарейки» выдали слабый старт сезона. Команда нынче пребывает на 17 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    При этом «Норвич» набрал 3 очка в трех первых турах. А вот пропускает команда в среднем чаще одного гола за матч.

    Норвич Сити — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили «Мидлсбро» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Портсмуту» (2:1). Да и поединок с «Уотфордом» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Норвич» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Канарейки» не отличаются стабильностью результатов. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

    Причем «Норвич» традиционно неудачно противостоит «Саутгемптону». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Святые» нынче выступают в Чемпионшипе. Команда на данный момент находится на 10 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Саутгемптон» в трех турах набрал лишь 4 очка. А вот отличилась команда 4 результативными выстрелами.

  • Домой на «Эмирейтс»: как «Арсенал» перехватил Эзе у «шпор»
  • «Канониры» заплатили почти £70 млн за воспитанника
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Святые» были биты «Сток Сити» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Ипсвичем» (1:1). А вот чуть ранее она минимально одолела скромный «Нортхэмптон».

    При этом «Саутгемптон» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Святые» пока далеки от своих оптимальных кондиций. Да и не побеждала команда в 2 последних матчах.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Саутгемптон» уже почти 4 года не проигрывает «канарейкам». Да и в нынешней диспозиции команда способна прибавить.

    Команда на данном этапе не преуспевает в плане игры и результатов. «Святые» пропускают в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Адам Армстронг и его партнеры будут активно атаковать.

    Статистика для ставок

    • «Норвич» до последней коллизии победил дважды кряду

    • «Саутгемптон» не побеждал в 2 последних поединках

    • «Норвич» уже почти 4 года не обыгрывает «святых»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: «Святые» выглядят сильнее соперника, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

    «Саутгемптон» способен поднатореть в плане реализации, да и «канарейки» нынче выглядят бледновато.

    Ставка: Победа «Саутгемптона» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Калинская — Нгунуэ
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Гомес — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фонсека — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ротор — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Удинезе — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Мертенс — Ан
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пареха
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Беллуччи — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Таунсенд — Рузич
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Букша — Лью
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Пассаро — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Касаткина — Рузе
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Норвич — Саутгемптон: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 26.08.202521:45. «Святые» переиграют «Норвич»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры