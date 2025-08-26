Норвич — Саутгемптон. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 26 августа 2025 года

Норвич Сити
Саутгемптон
«Норвич»
Турнирное положение: «Канарейки» выдали слабый старт сезона. Команда нынче пребывает на 17 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
При этом «Норвич» набрал 3 очка в трех первых турах. А вот пропускает команда в среднем чаще одного гола за матч.
Норвич Сити — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили «Мидлсбро» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Портсмуту» (2:1). Да и поединок с «Уотфордом» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Норвич» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канарейки» не отличаются стабильностью результатов. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.
Причем «Норвич» традиционно неудачно противостоит «Саутгемптону». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Святые» нынче выступают в Чемпионшипе. Команда на данный момент находится на 10 строчке турнирной таблицы.
Причем «Саутгемптон» в трех турах набрал лишь 4 очка. А вот отличилась команда 4 результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Святые» были биты «Сток Сити» (1:2).
До того команда подписала мировую с «Ипсвичем» (1:1). А вот чуть ранее она минимально одолела скромный «Нортхэмптон».
При этом «Саутгемптон» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Святые» пока далеки от своих оптимальных кондиций. Да и не побеждала команда в 2 последних матчах.
При этом «Саутгемптон» уже почти 4 года не проигрывает «канарейкам». Да и в нынешней диспозиции команда способна прибавить.
Команда на данном этапе не преуспевает в плане игры и результатов. «Святые» пропускают в среднем чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Адам Армстронг и его партнеры будут активно атаковать.
Статистика для ставок
- «Норвич» до последней коллизии победил дважды кряду
- «Саутгемптон» не побеждал в 2 последних поединках
- «Норвич» уже почти 4 года не обыгрывает «святых»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.
Прогноз: «Святые» выглядят сильнее соперника, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.
«Саутгемптон» способен поднатореть в плане реализации, да и «канарейки» нынче выглядят бледновато.
Ставка: Победа «Саутгемптона» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75