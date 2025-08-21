Лозанна — Бешикташ. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Лигу конференций 21 августа 2025 года

21 августа в квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Лозанна» и «Бешикташ». Начало встречи — 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Лозанна» — «Бешикташ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лозанна»

Турнирное положение: после туров в чемпионате Швейцарии «Лозанна» располагается на 8-й строчке с 3 очками.

Последние матчи: по сумме двух игр была пройдена «Астана» (3:1, 2:0) в предыдущем круге квалификации Лиги конференций. Уже после первой встречи был создан серьезный задел в два мяча, а в ответной игре «Лозанна» споконо довела противостояние до логического завершения.

Ранее было поражение в чемпионате от «Цюриха» (1:2) и в Кубке страны от «Вивея» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Санчес (п), Кана-Биик (н).

Состояние команды: с этого сезона «Лозанну» возглавляет опытный немецкий специалист Петер Зайдлер, который пользуется серьезным авторитетом в Швейцарии после успешной работы с «Санкт-Галленом». Состав у команды довольно средний, но в нем выделяется собственный воспитанник Алвин Санчес, который давно на карандаше у топ-клубов.

«Бешикташ»

Турнирное положение: после одного тура у «Бешикташа» три очка в таблице чемпионата Турции.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Последние матчи: в квалификации ЛК «Бешикташ» смог пройти по сумме двух матчей ирландский «Сент-Патрик» (4:1, 3:2), решив все вопросы еще на поле соперника разгромной победой.

До этого в отборе на групповой турнир ЛЕ было поражение от «Шахтера» (2:4, 0:2).

Не сыграют: травмированы — Юрасек (з), Мучи (п), Хекимоглу (н).

Состояние команды: после провального старта сезона и вылета из Лиги Европы от «Шахтера» команда Уле-Гуннара Сульшера постепенно набирает обороты и сейчас смотрится довольно уверенно. Неплохо вписался в состав известный английский нападающий Тэмми Абрахам, который с ходу стал забивать после переезда из Серии А.

Статистика для ставок

Соперники между собой никогда не встречались

«Лозанна» в 5 последних играх выиграла 3 раза и 2 раза уступила своим соперникам

«Бешикташ» выиграл три последних встречи во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лозанны» дают 2,90, а на «Бешикташ» — 2,20, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,23, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,66.

Прогноз: «Бешикташ» в последнее время набрал неплохой ход, показывает яркую игру в атаке и немало забивает. Хорошо вписался в состав Абрахам, есть Рашица, Жоау Мариу и Рафа Силва, а в центре поля умный Кекчу. Состав у команды точно значительно сильнее, чем у «Лозанны», и высокий коэффициент на победу турецкого клуба стоит попробовать.

Основная ставка: «Бешикташ» выиграет за 2,20.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть, что «Лозанна» не забьет в этой встрече. В центре обороны «Бешикташа» играют опытные Удоукай и Габриэль Паулиста, которые немало лет провели в Европе и были там на хорошем счету.

Дополнительная ставка: «Лозанна» не забьет за 3,60.