ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоЩедрые инвестиции и новые идеи. Что случилось с «Реалом» после долгожданной смены тренера Лукас БельтранМежду Питером и Москвой. Глаз на Бельтрана положили «Зенит» и ЦСКА Дэвид БекхэмОчевидная закономерность: как определить, что трансфер звездного ветерана в МЛС будет успешным
  • 17:34
    • Уругвай и Колумбия готовы сыграть против России в своей стране
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
  • 14:55
    • Суперкомпьютер Opta спрогнозировал чемпиона нового сезона Серии А
    Все новости спорта

    «Бешикташ» постарается победить

    Лозанна — Бешикташ. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Лигу конференций 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Бешикташ Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Лозанна» — «Бешикташ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тэмми Абрахам сейчас играет в «Бешикташе»
    21 августа в квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Лозанна» и «Бешикташ». Начало встречи — 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Лозанна» — «Бешикташ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Лозанна

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Лозанна 21:15 Бешикташ

    Бешикташ

  • Стамбул
    •

    «Лозанна»

    Турнирное положение: после туров в чемпионате Швейцарии «Лозанна» располагается на 8-й строчке с 3 очками.

    Последние матчи: по сумме двух игр была пройдена «Астана» (3:1, 2:0) в предыдущем круге квалификации Лиги конференций. Уже после первой встречи был создан серьезный задел в два мяча, а в ответной игре «Лозанна» споконо довела противостояние до логического завершения.

    Лозанна — Бешикташ: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в чемпионате от «Цюриха» (1:2) и в Кубке страны от «Вивея» (1:2).

  • Рейндерс, Ширер и еще восемь самых ярких дебютов в истории АПЛ
  • Голландец стал одним из главных героев первого тура Премьер-лиги
  • Вчера

    • Не сыграют: травмированы — Санчес (п), Кана-Биик (н).

    Состояние команды: с этого сезона «Лозанну» возглавляет опытный немецкий специалист Петер Зайдлер, который пользуется серьезным авторитетом в Швейцарии после успешной работы с «Санкт-Галленом». Состав у команды довольно средний, но в нем выделяется собственный воспитанник Алвин Санчес, который давно на карандаше у топ-клубов.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: после одного тура у «Бешикташа» три очка в таблице чемпионата Турции.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Последние матчи: в квалификации ЛК «Бешикташ» смог пройти по сумме двух матчей ирландский «Сент-Патрик» (4:1, 3:2), решив все вопросы еще на поле соперника разгромной победой.

    До этого в отборе на групповой турнир ЛЕ было поражение от «Шахтера» (2:4, 0:2).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Не сыграют: травмированы — Юрасек (з), Мучи (п), Хекимоглу (н).

    Состояние команды: после провального старта сезона и вылета из Лиги Европы от «Шахтера» команда Уле-Гуннара Сульшера постепенно набирает обороты и сейчас смотрится довольно уверенно. Неплохо вписался в состав известный английский нападающий Тэмми Абрахам, который с ходу стал забивать после переезда из Серии А.

    Статистика для ставок

    • Соперники между собой никогда не встречались

    • «Лозанна» в 5 последних играх выиграла 3 раза и 2 раза уступила своим соперникам

    • «Бешикташ» выиграл три последних встречи во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лозанны» дают 2,90, а на «Бешикташ» — 2,20, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,23, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,66.

    Прогноз: «Бешикташ» в последнее время набрал неплохой ход, показывает яркую игру в атаке и немало забивает. Хорошо вписался в состав Абрахам, есть Рашица, Жоау Мариу и Рафа Силва, а в центре поля умный Кекчу. Состав у команды точно значительно сильнее, чем у «Лозанны», и высокий коэффициент на победу турецкого клуба стоит попробовать.

    Основная ставка: «Бешикташ» выиграет за 2,20.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть, что «Лозанна» не забьет в этой встрече. В центре обороны «Бешикташа» играют опытные Удоукай и Габриэль Паулиста, которые немало лет провели в Европе и были там на хорошем счету.

    Дополнительная ставка: «Лозанна» не забьет за 3,60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Волгарь — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.39
  • Прогноз на матч Кецманович — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майхшак — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.99
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Диалло — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Векич — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Рахимова
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лозанна — Бешикташ: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 21.08.202521:15. «Бешикташ» постарается победить
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры