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    «Аустрия» проведет удачную гастроль

    Баник — Аустрия. Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Баник» — «Аустрия»
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    «Аустрия»
    7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Баник» и «Аустрия». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Баник» — «Аустрия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Баник Ос

  • Острава
    •  Баник Ос 19:30 Аустрия Вена

    Аустрия Вена

  • Вена
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    «Баник»

    Турнирное положение: Чехи вылетели из квалификации Лиги Европы. Команда пала под натиском «Легии».

    При этом «Баник» не побеждал в 5 своих последних поединках. Причем команда в летнем цикле чередует относительно успешные поединке с блеклыми.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баник» не смог одолеть «Дуклу» (1:1).

    До того команда была бита «Легией» (1:2). А вот первый поединок с «Легией» завершился подписанием мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Баник» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Баник» все никак не поднатореет в плане результатов. При этом команда имеет не столь надежные тылы.

    Причем «Баник» исторически успешно противостоит «Аустрии». Единственная очная встреча шестилетней давности завершилась коллизией (1:2).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Чехи уж точно постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Аустрия»

    Турнирное положение: «Аустрия» удачно начал официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.

    Причем «Аустрия» не проигрывает уже 2 матча кряду. Да и оборона команды не столь часто допускает результативные ошибки.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не особенно успешно. «Аустрия» не сумела обыграть «ГраЦер» (2:2).

    До того команда нанесла сокрушительное поражение «Спаэри» (5:0). А вот чуть ранее она была бита скромным «Войтсбергом» (2:3).

    При этом «Аустрия» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аустрия» нынче выглядит довольно выгодно. Да и успешный старт в еврокубках явно окрыляет.

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    При этом «Аустрия» пока преуспевает в плане реализации. В двух поединках предыдущего раунда команда отличилась 7 забитыми мячами.

    Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у «Аустрии» по именам выглядит довольно-таки симпатично.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда наверняка постарается найти бреши в обороне чехов.

    Статистика для ставок

    • «Аустрия» не проигрывает 2 матча кряду

    • «Баник» не побеждал в 5 своих последних поединках

    • «Аустрия» в 2 поединках предыдущего раунда квалификации настреляла 7 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Баник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: «Аустрия» явно сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в активных атаках.

    Австрийцы способны прибавить в плане реализации, да и чехи нынче переживают весьма непростой период.

    Ставка: Победа «Аустрии» за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    Баник — Аустрия: прогноз и ставка за 2.88, статистика, коэффициенты матча 07.08.202519:30. «Аустрия» проведет удачную гастроль
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