Баник — Аустрия. Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Баник» и «Аустрия». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Баник» — «Аустрия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Баник»

Турнирное положение: Чехи вылетели из квалификации Лиги Европы. Команда пала под натиском «Легии».

При этом «Баник» не побеждал в 5 своих последних поединках. Причем команда в летнем цикле чередует относительно успешные поединке с блеклыми.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баник» не смог одолеть «Дуклу» (1:1).

До того команда была бита «Легией» (1:2). А вот первый поединок с «Легией» завершился подписанием мировой (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Баник» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Баник» все никак не поднатореет в плане результатов. При этом команда имеет не столь надежные тылы.

Причем «Баник» исторически успешно противостоит «Аустрии». Единственная очная встреча шестилетней давности завершилась коллизией (1:2).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Чехи уж точно постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Аустрия»

Турнирное положение: «Аустрия» удачно начал официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.

Причем «Аустрия» не проигрывает уже 2 матча кряду. Да и оборона команды не столь часто допускает результативные ошибки.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не особенно успешно. «Аустрия» не сумела обыграть «ГраЦер» (2:2).

До того команда нанесла сокрушительное поражение «Спаэри» (5:0). А вот чуть ранее она была бита скромным «Войтсбергом» (2:3).

При этом «Аустрия» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аустрия» нынче выглядит довольно выгодно. Да и успешный старт в еврокубках явно окрыляет.

При этом «Аустрия» пока преуспевает в плане реализации. В двух поединках предыдущего раунда команда отличилась 7 забитыми мячами.

Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у «Аустрии» по именам выглядит довольно-таки симпатично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда наверняка постарается найти бреши в обороне чехов.

Статистика для ставок

«Аустрия» не проигрывает 2 матча кряду

«Баник» не побеждал в 5 своих последних поединках

«Аустрия» в 2 поединках предыдущего раунда квалификации настреляла 7 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Баник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Аустрия» явно сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в активных атаках.

Австрийцы способны прибавить в плане реализации, да и чехи нынче переживают весьма непростой период.

Ставка: Победа «Аустрии» за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00