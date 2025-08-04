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    Сумеет ли «Ливерпуль» одолеть басков?

    Ливерпуль — Атлетик: прогноз на футбол и ставка 2.20

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Атлетик»
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    Мохамед Салах
    4 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Атлетик». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 04 Августа 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Мерсисайдцы шикарно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте в своем чемпионате.

    При этом «Ливерпуль» летом провел три контрольных поединка. В них команда добыла 2 виктории при одном поражении.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мерсисайдцы одолели «Йокогаму М. » (3:1).

    До того команда была бита «Миланом» (2:4). А вот поединок с «Престоном» завершился уверенной победой (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ливерпуль» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мерсисайдцы только набирают обороты. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и Мохамед Салах еще способен прибавить.

    Причем «Ливерпуль» традиционно успешно противостоит «Атлетику». Из четырех очных поединков команда победила 2 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Мерсисайдцы способны заметно прибавить в плане реализации.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетик» на 6 очков отстал от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Расингу» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от ПСВ (1:2). А вот несколько ранее она потерпела коллизию от «Алавеса» (0:1).

    При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Баски в летних контрольных матчах явно не преуспевают. Команда уступила в 3 последних спаррингах.

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    При этом «Атлетик» победил в одном из 4 контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак команда пока пробуксовывает.

    Команда в трех последних матчах уступила с разницей в один мяч. Да и лидеры басков пока далеки от своих оптимальных кондиций.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. А вот в плане надежности тылов баски явно прибавят.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» еще ни разу не проигрывал «Атлетику»

    • Баски уступили в 3 своих последних поединках

    • Мерсисайдцы в 3 летних спаррингах победили 2 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Мерсисайдцы способны прибавить в плане реализации, и явно будут активно атаковать.

    «Ливерпуль» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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