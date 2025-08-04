Ливерпуль — Атлетик: прогноз на футбол и ставка 2.20

Ливерпуль
Атлетик
«Ливерпуль»
Турнирное положение: Мерсисайдцы шикарно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте в своем чемпионате.
При этом «Ливерпуль» летом провел три контрольных поединка. В них команда добыла 2 виктории при одном поражении.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мерсисайдцы одолели «Йокогаму М. » (3:1).
До того команда была бита «Миланом» (2:4). А вот поединок с «Престоном» завершился уверенной победой (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ливерпуль» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мерсисайдцы только набирают обороты. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и Мохамед Салах еще способен прибавить.
Причем «Ливерпуль» традиционно успешно противостоит «Атлетику». Из четырех очных поединков команда победила 2 раза при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Мерсисайдцы способны заметно прибавить в плане реализации.
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетик» на 6 очков отстал от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Расингу» (1:2).
До того команда потерпела поражение от ПСВ (1:2). А вот несколько ранее она потерпела коллизию от «Алавеса» (0:1).
При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Баски в летних контрольных матчах явно не преуспевают. Команда уступила в 3 последних спаррингах.
При этом «Атлетик» победил в одном из 4 контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак команда пока пробуксовывает.
Команда в трех последних матчах уступила с разницей в один мяч. Да и лидеры басков пока далеки от своих оптимальных кондиций.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. А вот в плане надежности тылов баски явно прибавят.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» еще ни разу не проигрывал «Атлетику»
- Баски уступили в 3 своих последних поединках
- Мерсисайдцы в 3 летних спаррингах победили 2 раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
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Прогноз: Мерсисайдцы способны прибавить в плане реализации, и явно будут активно атаковать.
«Ливерпуль» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.
Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50