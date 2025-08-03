Спартак Кострома — Нефтехимик: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.36

3 августа в матче второго тура Первой лиги России по футболу сыграют костромской «Спартак» и «Нефтехимик». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Кострома — «Нефтехимик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: костромчане стартовали в Первой лиге с поражения и победы, на счету «Спартака» 3 очка после двух встреч и занимает 7-е место в турнирной таблице при разнице мячей 3:2.

Последние матчи: «Спартак» дебютировал в Первой лиге с домашнего поражения от вылетевшего в минувшем сезоне из РПЛ «Факела» со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

«Красно-белые» сполна реабилитировались в гостевом поединке против «Родины», обыграв столичный коллектив со счетом 3:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Дебютанты Первой лиги на данный момент выглядят как вполне себе боеспособная единица первенства, с которой никому не будет просто.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: нижнекамцы стартовали в новом сезоне с двух нулевых ничьих и занимают 11-е место в Первой лиге.

Последние матчи: в игре первого тура клуб из Нижнекамска сыграл вничью с «Соколом» (0:0).

Во втором игровом дне «Нефтехимик» также сыграл «по нулям» — на этот раз против столичного «Торпедо».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Команда Кирилла Новикова неплохо действует в обороне, но для того, чтобы бороться за место в РПЛ, стоит прибавить в атаке коллективу из Нижнекамска.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» ни разу не пропустил в текущем сезоне

«Спартак» пропускал по голу в каждом из матчей

В последней очной игре «Торпедо» оказался сильнее «Нефтехимика» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 2.95, а победа «Нефтехимика» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.66 и 1.44.

Прогноз: «Спартак» попытается одержать победу при своих поклонников, но вряд ли встреча получится результативной.

Ставка: ТМ 1.5 за 2.36.

Прогноз: Несмотря на то, что встреча не будет изобиловать голами, «Спартак» после победы над «Родиной» способен огорчить нижнекамцев и забрать три очка

Ставка: Победа «Спартака» за 2.47.