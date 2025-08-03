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    Все новости спорта

    «Спартак» одержит победу над «Нефтехимиком» с минимальным счетом?

    Спартак Кострома — Нефтехимик: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.36

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    Прогноз и ставки на «Спартак» Кострома — «Нефтехимик»
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    «Торпедо» — «Нефтехимик»
    3 августа в матче второго тура Первой лиги России по футболу сыграют костромской «Спартак» и «Нефтехимик». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Кострома — «Нефтехимик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 03 Августа 2025 года

    Спартак Кс

  • Кострома
    •  Спартак Кс 15:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Спартак» Кострома

    Турнирное положение: костромчане стартовали в Первой лиге с поражения и победы, на счету «Спартака» 3 очка после двух встреч и занимает 7-е место в турнирной таблице при разнице мячей 3:2.

    Последние матчи: «Спартак» дебютировал в Первой лиге с домашнего поражения от вылетевшего в минувшем сезоне из РПЛ «Факела» со счетом 0:1.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    «Красно-белые» сполна реабилитировались в гостевом поединке против «Родины», обыграв столичный коллектив со счетом 3:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: Дебютанты Первой лиги на данный момент выглядят как вполне себе боеспособная единица первенства, с которой никому не будет просто.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: нижнекамцы стартовали в новом сезоне с двух нулевых ничьих и занимают 11-е место в Первой лиге.

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  • 31/07/2025

    • Последние матчи: в игре первого тура клуб из Нижнекамска сыграл вничью с «Соколом» (0:0).

    Во втором игровом дне «Нефтехимик» также сыграл «по нулям» — на этот раз против столичного «Торпедо».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: Команда Кирилла Новикова неплохо действует в обороне, но для того, чтобы бороться за место в РПЛ, стоит прибавить в атаке коллективу из Нижнекамска.

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    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» ни разу не пропустил в текущем сезоне

    • «Спартак» пропускал по голу в каждом из матчей

    • В последней очной игре «Торпедо» оказался сильнее «Нефтехимика» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 2.95, а победа «Нефтехимика» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.66 и 1.44.

    Прогноз: «Спартак» попытается одержать победу при своих поклонников, но вряд ли встреча получится результативной.

    Ставка: ТМ 1.5 за 2.36.

    Прогноз: Несмотря на то, что встреча не будет изобиловать голами, «Спартак» после победы над «Родиной» способен огорчить нижнекамцев и забрать три очка

    Ставка: Победа «Спартака» за 2.47.

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    Спартак Кострома — Нефтехимик: прогноз и ставка за 2.36, статистика, коэффициенты матча 03.08.202515:00. «Спартак» одержит победу над «Нефтехимиком» с минимальным счетом?
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