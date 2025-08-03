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    «Атлетико» оседлает «драконов»

    Порту — Атлетико: прогноз на футбол и ставка за 2.60

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Атлетико»
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    Антуан Гризманн
    3 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Порту» и «Атлетико». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Августа 2025 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 21:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Порту»

    Турнирное положение: «Драконы» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 3 месте в своем чемпионате.

    При этом «Порту» летом провел три контрольных поединка. В них команда добыла 2 виктории при одном паритете.

    Порту — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Драконы» одолели «Твенте» (2:1).

    До того команда расписала мировую с «Аль-Ахли» (4:4). А вот поединок с «Интером Майами» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Порту» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Драконы» не проигрывали в 2 своих последних матчах. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и амбиций громадьё.

    Причем «Порту» традиционно неудачно противостоит «Атлетико». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Драконы» способны прибавить в плане реализации.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетико» на 8 очков отстал от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Матрасники» одолели «Ботафого» (1:0).

    До того команда сумела обыграть «Сиэтл Саундерс» (3:1). А вот несколько ранее она потерпела поражение от ПСЖ (0:4).

    При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Матрасники» неудачно выступили на КЧМ. Команда заняла лишь 3 место в своем квартете.

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    При этом «Атлетико» победил в 2 своих последних поединках. Да и вообще, в плане надежности тылов у команды все вполне позитивно.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Да и Антуан Гризманн еще явно поможет мадридцам!

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Да и в плане реализации испанцы смотрятся достаточно выгодно.

    Статистика для ставок

    • «Порту» не проигрывал в 2 последних матчах

    • «Матрасники» победили в 2 своих последних поединках

    • Мадридцы пропустили всего 1 мяч в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.66.

    Прогноз: «Матрасники» способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

    «Атлетико» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Атлетико» за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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