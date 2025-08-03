Порту — Атлетико: прогноз на футбол и ставка за 2.60

3 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Порту» и «Атлетико». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 3 месте в своем чемпионате.

При этом «Порту» летом провел три контрольных поединка. В них команда добыла 2 виктории при одном паритете.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Драконы» одолели «Твенте» (2:1).

До того команда расписала мировую с «Аль-Ахли» (4:4). А вот поединок с «Интером Майами» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Порту» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Драконы» не проигрывали в 2 своих последних матчах. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и амбиций громадьё.

Причем «Порту» традиционно неудачно противостоит «Атлетико». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Драконы» способны прибавить в плане реализации.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико» на 8 очков отстал от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Матрасники» одолели «Ботафого» (1:0).

До того команда сумела обыграть «Сиэтл Саундерс» (3:1). А вот несколько ранее она потерпела поражение от ПСЖ (0:4).

При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Матрасники» неудачно выступили на КЧМ. Команда заняла лишь 3 место в своем квартете.

При этом «Атлетико» победил в 2 своих последних поединках. Да и вообще, в плане надежности тылов у команды все вполне позитивно.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Да и Антуан Гризманн еще явно поможет мадридцам!

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Да и в плане реализации испанцы смотрятся достаточно выгодно.

Статистика для ставок

«Порту» не проигрывал в 2 последних матчах

«Матрасники» победили в 2 своих последних поединках

Мадридцы пропустили всего 1 мяч в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.66.

Прогноз: «Матрасники» способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

«Атлетико» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Атлетико» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20