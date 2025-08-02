КАМАЗ — Челябинск: прогноз на футбол и ставка за 1.75

2 августа в 3-м туре российской Первой лиги по футболу сыграют «КАМАЗ» и «Челябинск». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «КАМАЗ» — «Челябинск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: после двух туров «КАМАЗ» располагается на шестом месте в таблице Первой лиги с 4 очками.

Последние матчи: во втором туре «КАМАЗ» обыграл в гостях ульяновскую «Волгу» со счетом 2:1. Главным героем встречи стал нападающий Давид Караев, оформивший дубль. Первый тайм завершился победой челнинцев (2:1), а после перерыва команда закрылась и уверенно довела матч до победы.

Ранее в первом туре «КАМАЗ» также в гостях сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — все готовы к этому матчу.

Состояние команды: уже несколько сезонов в «КАМАЗе» все завязано на фигуре главного тренера 41-летнего Ильдара Ахметзянова, который при очень скромном бюджете и слабом подборе футболистом, постоянно ухитряется находиться в середине турнирной таблицы. На этого молодого специалиста уже давно претендуют более богатые клубы, но пока он хранит верность «КАМАЗу».

«Челябинск»

Турнирное положение: пока «Челябинск» лидирует в таблице Первой лиги с 6 очками.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: в прошлой игре «Челябинск» смог обыграть на своем поле крепкий «Ротор» со счетом 1:0. Автором единственного гола на 86-й минуте стал защитник Хетаг Кочиев. В целом, игра получилась очень закрытой, но все-таки хозяева смотрелись чуть получше.

До этого была победа в гостях над московским «Торпедо» (3:2).

Не сыграют: травмированы — все лидеры в строю.

Состояние команды: для дебютанта Первой лиги старт получился очень удачным, команда набрала 100% очков, что должно добавить ей уверенности. Второй сезон с командой работает Роман Пилипчук, у «Челябинска» солидный бюджет, мощный состав и стоят серьезные задачи, вплоть до выхода в РПЛ.

Статистика для ставок

В 2021 году в товарищеском матче соперники сыграли вничью (1:1)

В сезоне 2020/21 во Второй лиге «КАМАЗ» выиграл обе встречи (3:0, 3:1)

В 2019 году во Второй лиге соперники обменялись домашними победами (3:1, 4:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «КАМАЗа» дают 2,24, а на «Челябинск» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,35.

Прогноз: видно, что на старте сезона обе команды отлично готовы физически и в неплохом состоянии, поэтому матч должен получиться интересным и результативным. У «КАМАЗа» в неплохой форме находится Караев, появился топ-игрок для ФНЛ Султонов, есть молодой Моторин. У гостей состав еще сильнее, там есть такие мастера, как Гаджимурадов, Жамалетдинов. Забивать точно есть кому.

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,75.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть вариант с ничейным исходом, команды примерно одного уровня.

Дополнительная ставка: ничья за 3,20.