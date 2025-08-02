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    «Челябинск» и «КАМАЗ» не будут сидеть сзади

    КАМАЗ — Челябинск: прогноз на футбол и ставка за 1.75

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    Прогноз и ставки на «КАМАЗ» — «Челябинск»
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    Ильдар Ахметзянов — тренер «КАМАЗа»
    2 августа в 3-м туре российской Первой лиги по футболу сыграют «КАМАЗ» и «Челябинск». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «КАМАЗ» — «Челябинск», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 02 Августа 2025 года

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •  КамАЗ 17:30 Челябинск

    Челябинск

  • Россия. Первая лига
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    «КАМАЗ»

    Турнирное положение: после двух туров «КАМАЗ» располагается на шестом месте в таблице Первой лиги с 4 очками.

    Последние матчи: во втором туре «КАМАЗ» обыграл в гостях ульяновскую «Волгу» со счетом 2:1. Главным героем встречи стал нападающий Давид Караев, оформивший дубль. Первый тайм завершился победой челнинцев (2:1), а после перерыва команда закрылась и уверенно довела матч до победы.

    Ранее в первом туре «КАМАЗ» также в гостях сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1).

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    • Не сыграют: травмированы — все готовы к этому матчу.

    Состояние команды: уже несколько сезонов в «КАМАЗе» все завязано на фигуре главного тренера 41-летнего Ильдара Ахметзянова, который при очень скромном бюджете и слабом подборе футболистом, постоянно ухитряется находиться в середине турнирной таблицы. На этого молодого специалиста уже давно претендуют более богатые клубы, но пока он хранит верность «КАМАЗу».

    «Челябинск»

    Турнирное положение: пока «Челябинск» лидирует в таблице Первой лиги с 6 очками.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Последние матчи: в прошлой игре «Челябинск» смог обыграть на своем поле крепкий «Ротор» со счетом 1:0. Автором единственного гола на 86-й минуте стал защитник Хетаг Кочиев. В целом, игра получилась очень закрытой, но все-таки хозяева смотрелись чуть получше.

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    До этого была победа в гостях над московским «Торпедо» (3:2).

    Не сыграют: травмированы — все лидеры в строю.

    Состояние команды: для дебютанта Первой лиги старт получился очень удачным, команда набрала 100% очков, что должно добавить ей уверенности. Второй сезон с командой работает Роман Пилипчук, у «Челябинска» солидный бюджет, мощный состав и стоят серьезные задачи, вплоть до выхода в РПЛ.

    Статистика для ставок

    • В 2021 году в товарищеском матче соперники сыграли вничью (1:1)

    • В сезоне 2020/21 во Второй лиге «КАМАЗ» выиграл обе встречи (3:0, 3:1)

    • В 2019 году во Второй лиге соперники обменялись домашними победами (3:1, 4:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «КАМАЗа» дают 2,24, а на «Челябинск» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,35.

    Прогноз: видно, что на старте сезона обе команды отлично готовы физически и в неплохом состоянии, поэтому матч должен получиться интересным и результативным. У «КАМАЗа» в неплохой форме находится Караев, появился топ-игрок для ФНЛ Султонов, есть молодой Моторин. У гостей состав еще сильнее, там есть такие мастера, как Гаджимурадов, Жамалетдинов. Забивать точно есть кому.

    Основная ставка: тотал больше 2 за 1,75.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть вариант с ничейным исходом, команды примерно одного уровня.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч КАМАЗ — Челябинск?

    Матч КАМАЗ — Челябинск состоится 02 августа 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч КАМАЗ — Челябинск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче КАМАЗ — Челябинск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2» с коэффициентом у букмекеров 1.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча КАМАЗ — Челябинск?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче КАМАЗ — Челябинск?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «КАМАЗа» дают 2,24, а на «Челябинск» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

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    КАМАЗ — Челябинск: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 02.08.202517:30. «Челябинск» и «КАМАЗ» не будут сидеть сзади
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