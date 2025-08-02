ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йоррел ХатоЙоррел Хато: «Челси» подписывает нового универсала из «Аякса» Расмус ХёйлуннХёйлунн против всех. Как датчанин борется за место в «Манчестер Юнайтед» Максим БеляевМаксим Беляев: «Локо» стал сыграннее, опытнее и добавил в организации игры в обороне
  • 13:17
    • «Зенит» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ рассудит арбитр Чистяков
  • 13:05
    • Семак: Ду Кейрос, Ренан и Ахметов ищут новые команды, по Луису Энрике предложений нет
  • 11:08
    • Челестини признался, почему он возглавил ЦСКА
  • 14:34
    • Марио Балотелли может продолжить карьеру в клубе третьего дивизиона Испании
  • 11:32
    • Семак: Если Глушенков готов — он играет
  • 07:58
    • Медведев проиграл Попырину в третьем круге «Мастерса» в Торонто
  • 08:35
    • Орлов: Вендел как отбегал — удивительный человек!
    Все новости спорта

    Вернется ли «Тобол» к победам?

    Кызылжар — Тобол: прогноз на футбол и ставка за 1.83

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига Календарь Премьер-лиги Казахстана
    Прогноз и ставки на «Кызылжар» — «Тобол»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тобол»
    2 августа в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Тобол». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылжар» — «Тобол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 02 Августа 2025 года

    Кызыл-Жар

  • Петропавловск
    •  Кызыл-Жар 16:00 Тобол

    Тобол

  • Костанай
    •

    «Кызылжар»

    Турнирное положение: «Кызылжар» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 19 баллов и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

    Команда занимает девятую строчку в таблице с отрывом в восемь очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также в 16 пунктов от ее нынешнего соперника, а заодно и зоны еврокубков (топ-3).

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Кайсара» (0:1).

    Перед этим в 17-м туре чемпионата страны коллектив также остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах оказался слабее «Атырау» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кызылжар» проиграл, а в 11-ти последних матчах выиграл лишь раз.

    Это не сулит хозяевам хороших шансов даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

    Сенен Себай — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    «Тобол»

    Турнирное положение: «Тобол» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 35 баллов и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает третью позицию с отставанием в пять очков от лидера «Астаны» и второго в таблице «Кайрата», сыгравших на один поединок больше, а также с отрывом в два очка от четвертого «Актобе».

  • Трансферный дайджест. 22 — 28 июля
  • Кассьера хочет уйти из «Зенита», «Бавария» нашла замену Кейну, Сафонову подвезут еще одного конкурента
  • 28/07/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле потерпел поражение от «Кайрата» (1:3).

    Перед этим в 17-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив набрал только один балл, когда в чужих стенах разошелся мировой с «Актобе» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Тобол» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явный перевес в классе над соперником.

    Ислам Чесноков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Кызылжара» хотя бы одна команда не забивала

    • в шести из семи последних матчей «Тобола» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Тобола» забивали обе команды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.30, победа «Кызылжара» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.02 и 1.70.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в пяти из 10-ти последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Тобола».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.02

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кызылжар — Тобол?

    Матч Кызылжар — Тобол состоится 02 августа 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кызылжар — Тобол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кызылжар — Тобол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кызылжар — Тобол?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кызылжар — Тобол?

    Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.30, победа «Кызылжара» — в 3.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Анисимова — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бенчич — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лис — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Осака — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Севастова — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Калинская — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рублев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фис — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  4.12
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 19:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тиафо — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Коболли — Марожан
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кызылжар — Тобол: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 02.08.202516:00. Вернется ли «Тобол» к победам?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры