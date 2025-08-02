Кызылжар — Тобол: прогноз на футбол и ставка за 1.83

2 августа в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Тобол». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылжар» — «Тобол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 19 баллов и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

Команда занимает девятую строчку в таблице с отрывом в восемь очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также в 16 пунктов от ее нынешнего соперника, а заодно и зоны еврокубков (топ-3).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Кайсара» (0:1).

Перед этим в 17-м туре чемпионата страны коллектив также остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах оказался слабее «Атырау» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кызылжар» проиграл, а в 11-ти последних матчах выиграл лишь раз.

Это не сулит хозяевам хороших шансов даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Сенен Себай — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 35 баллов и борется за чемпионский титул.

Команда занимает третью позицию с отставанием в пять очков от лидера «Астаны» и второго в таблице «Кайрата», сыгравших на один поединок больше, а также с отрывом в два очка от четвертого «Актобе».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле потерпел поражение от «Кайрата» (1:3).

Перед этим в 17-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив набрал только один балл, когда в чужих стенах разошелся мировой с «Актобе» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Тобол» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явный перевес в классе над соперником.

Ислам Чесноков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с семью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Кызылжара» хотя бы одна команда не забивала

в шести из семи последних матчей «Тобола» забивали больше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Тобола» забивали обе команды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.30, победа «Кызылжара» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.02 и 1.70.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в пяти из 10-ти последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Тобола».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.02