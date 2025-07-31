Жилина — Ракув. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Жилина» и «Ракув». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Жилина» — «Ракув», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жилина»

Турнирное положение: Словаки неудачно провели первый поединок. Команда на выезде пропустила 3 безответных мяча.

При этом «Жилина» скромно стартовала в своем чемпионате. Нынче команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жилина» не смогла обыграть «Скалицу» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Ракува» (0:3). Да и поединок с «ГраЦером» завершился досадной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Жилина» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Жилина» нынче находится в кризисе. Команда не может победить уже 6 матчей кряду.

Причем «Жилина» до последней ничьей уступила 5 раз кряду. Да и из 5 летних спаррингов команда победила лишь в одном.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Словаки явно постараются дать знатный бой полякам.

«Ракув»

Турнирное положение: Поляки весьма крепки, вот только стабильностью не блещут. Зато в первой встрече команда одолела «Жилину» (3:0).

Причем «Ракув» до последней коллизии не проигрывал на протяжении месяца. А вот оборона команды дает сбои относительно часто.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ракув» уступил плоцкой «Висле» (1:2).

До того команда уверенно переиграла «Жилину». А вот чуть ранее она не сумела одолеть скромный «Томашов Мазовецкий» (0:0).

При этом «Ракув» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ракув» нынче постепенно набирает обороты. Да и победа в первой встрече явно окрыляет.

При этом «Ракув» не особо преуспевал в летних контрольных поединках. В 6 спаррингах команда добыла три виктории.

Команда пока, по сути, только вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у поляков по именам выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Поляки наверняка будут держать в уме комфортный гандикап в три мяча.

Статистика для ставок

«Жилина» не побеждала в 6 последних матчах

«Ракув» до последней коллизии не проигрывал на протяжении месяца

Поляки до последнего поединка не пропускали 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: Поляки выглядят сильнее соперника, который к тому же нынче пребывает в кризисе.

«Жилина» способна прибавить в плане реализации, да и оппонент явно не собирается действовать строго на удержание добытого преимущества.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25