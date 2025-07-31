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    Жилина — Ракув. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    «Жилина»
    31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Жилина» и «Ракув». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Жилина» — «Ракув», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Жилина

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Жилина 21:30 Ракув

    Ракув

  • Ченстохова
    •

    «Жилина»

    Турнирное положение: Словаки неудачно провели первый поединок. Команда на выезде пропустила 3 безответных мяча.

    При этом «Жилина» скромно стартовала в своем чемпионате. Нынче команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Жилина — Ракув: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жилина» не смогла обыграть «Скалицу» (0:0).

    До того команда потерпела поражение от «Ракува» (0:3). Да и поединок с «ГраЦером» завершился досадной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Жилина» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 14.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Жилина» нынче находится в кризисе. Команда не может победить уже 6 матчей кряду.

    Причем «Жилина» до последней ничьей уступила 5 раз кряду. Да и из 5 летних спаррингов команда победила лишь в одном.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Словаки явно постараются дать знатный бой полякам.

    «Ракув»

    Турнирное положение: Поляки весьма крепки, вот только стабильностью не блещут. Зато в первой встрече команда одолела «Жилину» (3:0).

    Причем «Ракув» до последней коллизии не проигрывал на протяжении месяца. А вот оборона команды дает сбои относительно часто.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ракув» уступил плоцкой «Висле» (1:2).

    До того команда уверенно переиграла «Жилину». А вот чуть ранее она не сумела одолеть скромный «Томашов Мазовецкий» (0:0).

    При этом «Ракув» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ракув» нынче постепенно набирает обороты. Да и победа в первой встрече явно окрыляет.

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    При этом «Ракув» не особо преуспевал в летних контрольных поединках. В 6 спаррингах команда добыла три виктории.

    Команда пока, по сути, только вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у поляков по именам выглядит довольно скромно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Поляки наверняка будут держать в уме комфортный гандикап в три мяча.

    Статистика для ставок

    • «Жилина» не побеждала в 6 последних матчах

    • «Ракув» до последней коллизии не проигрывал на протяжении месяца

    • Поляки до последнего поединка не пропускали 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: Поляки выглядят сильнее соперника, который к тому же нынче пребывает в кризисе.

    «Жилина» способна прибавить в плане реализации, да и оппонент явно не собирается действовать строго на удержание добытого преимущества.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Жилина — Ракув?

    Матч Жилина — Ракув состоится 31 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Жилина — Ракув?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Жилина — Ракув?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.63.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Жилина — Ракув?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Жилина — Ракув?

    Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

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    Жилина — Ракув: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 31.07.202521:30. Давайте поставим на голевое шоу?!
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