Жилина — Ракув. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Жилина
Ракув
«Жилина»
Турнирное положение: Словаки неудачно провели первый поединок. Команда на выезде пропустила 3 безответных мяча.
При этом «Жилина» скромно стартовала в своем чемпионате. Нынче команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Жилина — Ракув: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жилина» не смогла обыграть «Скалицу» (0:0).
До того команда потерпела поражение от «Ракува» (0:3). Да и поединок с «ГраЦером» завершился досадной коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Жилина» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 14.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Жилина» нынче находится в кризисе. Команда не может победить уже 6 матчей кряду.
Причем «Жилина» до последней ничьей уступила 5 раз кряду. Да и из 5 летних спаррингов команда победила лишь в одном.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Словаки явно постараются дать знатный бой полякам.
«Ракув»
Турнирное положение: Поляки весьма крепки, вот только стабильностью не блещут. Зато в первой встрече команда одолела «Жилину» (3:0).
Причем «Ракув» до последней коллизии не проигрывал на протяжении месяца. А вот оборона команды дает сбои относительно часто.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ракув» уступил плоцкой «Висле» (1:2).
До того команда уверенно переиграла «Жилину». А вот чуть ранее она не сумела одолеть скромный «Томашов Мазовецкий» (0:0).
При этом «Ракув» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ракув» нынче постепенно набирает обороты. Да и победа в первой встрече явно окрыляет.
При этом «Ракув» не особо преуспевал в летних контрольных поединках. В 6 спаррингах команда добыла три виктории.
Команда пока, по сути, только вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у поляков по именам выглядит довольно скромно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Поляки наверняка будут держать в уме комфортный гандикап в три мяча.
Статистика для ставок
- «Жилина» не побеждала в 6 последних матчах
- «Ракув» до последней коллизии не проигрывал на протяжении месяца
- Поляки до последнего поединка не пропускали 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
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Прогноз: Поляки выглядят сильнее соперника, который к тому же нынче пребывает в кризисе.
«Жилина» способна прибавить в плане реализации, да и оппонент явно не собирается действовать строго на удержание добытого преимущества.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25