Сабах — Петрокуб. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

«Сабах» из Азербайджана сыграет дома против «Петрокуба» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сабах» — «Петрокуб», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сабах»

Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Сабах» занял итоговое 5 место, набрав 48 баллов.

Последние матчи: «Сабах» не смог пройти первую стадию Лиги Европы, проиграв словенскому коллективу «Целе» лишь в дополнительное время (5:6 — по сумме двух встреч).

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В квалификации Лиги конференций «Сабах» переиграл «Петрокуб» из Молдавии (2:0). В составе азербайджанского клуба голами отметились Шафранко и Паррис.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних матчах «Сабах» одержал три победы, один раз сыграл вничью и в одном поединке потерпел фиаско.

«Петрокуб»

Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Петрокуб» расположился на 3 месте, набрав 11 очков. От лидеров Суперлиги «Милсами» и «Шерифа» команда из Хынчешт отстает на 1 и 2 балла.

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций команда из Хынчешт разгромила мальтийскую «Биркиркару» (3:0 — победа дома, 0:1 — поражение в гостях).

Молдавский клуб в шаге от вылета из еврокубков, во втором раунде Лиги конференций

«Петрокуб» уступил «Сабаху» из Азербайджана (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Петрокуб» в последних матчах одержал две победы, сыграл одну игру и потерпел два проигрыша.

Статистика для ставок

«Сабах» проиграл «Целе» в Лиге Европы (5:6 — суммарный счёт)

«Петрокуб» переиграл «Биркиркару» в Лиге конференций (3:1 — суммарный счёт)

«Сабах» переиграл «Петрокуб» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.60, а победа команды «Петрокуб» — в 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Сабах» на моральном подъёме после уверенной победы на выезде, клуб из Азербайджана, как минимум способен выиграть в один мяч у «Петрокуба». Делаем ставку на победу хозяев.

Ставка: Фора Сабаха (-1.5) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.15.