ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Диас — игрок «Баварии»Лучший партнер для Кейна. Почему «Бавария» не ошиблась с переплатой за Луиса Диаса Джеймс ТраффордТраффорд против Эдерсона. Кто должен быть первым номером «Манчестер Сити»? Матеуш РебецкиТайра сразится с Парком, Дункан против Ребецки. Анонс карда UFC Vegas 108
  • 12:00
    • Луис Диас перешел в «Баварию»
  • 15:38
    • Гол Вирца принес победу «Ливерпулю» в товарищеском матче
  • 14:31
    • Арсен Захарян не примет участие в товарищеских играх «Реал Сосьедад»
  • 14:10
    • «СЭ»: Рамиро Ди Лусиано перейдет в ЦСКА из «Банфилда»
  • 13:36
    • Стала известна сумма трансфера Роши из ЦСКА в «Аль-Джазиру»
  • 13:04
    • Официально: Джака стал футболистом «Сандерленда»
  • 11:36
    • Симонс в шаге от перехода в «Челси»
    Все новости спорта

    «Сабах» сохранит перевес над молдавским клубом?

    Сабах — Петрокуб. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Сабах» — «Петрокуб»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Биркиркара» — «Петрокуб»
    «Сабах» из Азербайджана сыграет дома против «Петрокуба» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сабах» — «Петрокуб», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Сабах

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Сабах 19:00 Петрокуб

    Петрокуб

  • Молдова. Суперлига
    •

    «Сабах»

    Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Сабах» занял итоговое 5 место, набрав 48 баллов.

    Последние матчи: «Сабах» не смог пройти первую стадию Лиги Европы, проиграв словенскому коллективу «Целе» лишь в дополнительное время (5:6 — по сумме двух встреч).

    Сабах — Петрокуб: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.414.406.40Бонус$1500
    •

    В квалификации Лиги конференций «Сабах» переиграл «Петрокуб» из Молдавии (2:0). В составе азербайджанского клуба голами отметились Шафранко и Паррис.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних матчах «Сабах» одержал три победы, один раз сыграл вничью и в одном поединке потерпел фиаско.

    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Петрокуб» расположился на 3 месте, набрав 11 очков. От лидеров Суперлиги «Милсами» и «Шерифа» команда из Хынчешт отстает на 1 и 2 балла.

  • Дмитрий Пятибратов: «Спартак» в матче с «Балтикой» был просто неуправляемым
  • Экс-главный тренер «Факела», «Черноморца» и «Сочи» — о втором туре РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций команда из Хынчешт разгромила мальтийскую «Биркиркару» (3:0 — победа дома, 0:1 — поражение в гостях).
    Молдавский клуб в шаге от вылета из еврокубков, во втором раунде Лиги конференций
    «Петрокуб» уступил «Сабаху» из Азербайджана (0:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Петрокуб» в последних матчах одержал две победы, сыграл одну игру и потерпел два проигрыша.

    Статистика для ставок

    • «Сабах» проиграл «Целе» в Лиге Европы (5:6 — суммарный счёт)

    • «Петрокуб» переиграл «Биркиркару» в Лиге конференций (3:1 — суммарный счёт)

    • «Сабах» переиграл «Петрокуб» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.60, а победа команды «Петрокуб» — в 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: «Сабах» на моральном подъёме после уверенной победы на выезде, клуб из Азербайджана, как минимум способен выиграть в один мяч у «Петрокуба». Делаем ставку на победу хозяев.

    Ставка: Фора Сабаха (-1.5) с коэффициентом 2.20.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сабах — Петрокуб?

    Матч Сабах — Петрокуб состоится 31 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сабах — Петрокуб?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Сабаха (-1.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сабах — Петрокуб?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Сабаха (-1.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сабах — Петрокуб?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сабах — Петрокуб?

    Коэффициенты букмекеров: : «Сабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.60, а победа команды «Петрокуб» — в 7.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Самсонова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Саккари — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рахимова — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Радукану — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Линетт — Севастова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Киз — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гуо — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бенчич — Бушар
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Анисимова — Сан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Гастон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.97
  • Экспресс дня 30 июля
  • Сегодня в 18:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сабах — Петрокуб: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 31.07.202519:00. «Сабах» сохранит перевес над молдавским клубом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры