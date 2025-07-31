Сабах — Петрокуб. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Сабах
Петрокуб
«Сабах»
Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Сабах» занял итоговое 5 место, набрав 48 баллов.
Последние матчи: «Сабах» не смог пройти первую стадию Лиги Европы, проиграв словенскому коллективу «Целе» лишь в дополнительное время (5:6 — по сумме двух встреч).
Сабах — Петрокуб: коэффициенты букмекеров
В квалификации Лиги конференций «Сабах» переиграл «Петрокуб» из Молдавии (2:0). В составе азербайджанского клуба голами отметились Шафранко и Паррис.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних матчах «Сабах» одержал три победы, один раз сыграл вничью и в одном поединке потерпел фиаско.
«Петрокуб»
Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Петрокуб» расположился на 3 месте, набрав 11 очков. От лидеров Суперлиги «Милсами» и «Шерифа» команда из Хынчешт отстает на 1 и 2 балла.
Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций команда из Хынчешт разгромила мальтийскую «Биркиркару» (3:0 — победа дома, 0:1 — поражение в гостях).
Молдавский клуб в шаге от вылета из еврокубков, во втором раунде Лиги конференций
«Петрокуб» уступил «Сабаху» из Азербайджана (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Петрокуб» в последних матчах одержал две победы, сыграл одну игру и потерпел два проигрыша.
Статистика для ставок
- «Сабах» проиграл «Целе» в Лиге Европы (5:6 — суммарный счёт)
- «Петрокуб» переиграл «Биркиркару» в Лиге конференций (3:1 — суммарный счёт)
- «Сабах» переиграл «Петрокуб» (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.60, а победа команды «Петрокуб» — в 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: «Сабах» на моральном подъёме после уверенной победы на выезде, клуб из Азербайджана, как минимум способен выиграть в один мяч у «Петрокуба». Делаем ставку на победу хозяев.
Ставка: Фора Сабаха (-1.5) с коэффициентом 2.20.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.15.