Милсами — Будучность. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 31 июля 2025 года

Милсами
Будучность
«Милсами»
Турнирная таблица: «Милсами» закрепился на 2 месте чемпионата Молдавии, набрав 12 очков. «Орлы» отстают от тираспольских «ос» на один пункт.
Последние матчи: В Лиге чемпионов оргеевский «Милсами» потерпел поражение в матче против финского чемпиона — команды КуПС (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).
Во втором раунде Лиги конференций «Милсами» разошелся с черногорским клубом «Будучность» (0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Милсами» не проигрывает на протяжении четырёх матчей, одержав две победы и сыграв вничью в двух поединках.
«Будучность»
Турнирная таблица: На 25 очков «Будучность» опередил «Петровац» в чемпионате Черногории сезона 2024/2025 и стал чемпионом своей страны.
Последние матчи: Черногорский клуб вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций после того, как проиграл армянскому коллективу «Ноа» (2:2 — дома, 0:1 — в гостях).
В третьем по значимости турнире УЕФА «Будучность» сыграла вничью с «Милсами» (0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Будучность» не может выиграть на протяжении четырёх матчей, за плечами черногорской команды две ничьи и два поражения.
Статистика для ставок
- «Будучность» — чемпион Черногории
- «Милсами» — чемпион Молдавии
- «Будучность» и «Милсами» разошлись миром в первой игре дуэли (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милсами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.15, а победа «Будучности» — в 4.20.
ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: «Милсами» в трех еврокубковых матчах не смог забить своим соперникам, оргеевский клуб испытывает проблемы с реализацией, так что можно сыграть на том, что «Будучность» не проиграет этот матч.
Ставка: «Будучность» не проиграет с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.00.