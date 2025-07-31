Милсами — Будучность. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 31 июля 2025 года

Молдавский клуб «Милсами» сыграет против черногорского коллектива «Будучность» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милсами» — «Будучность», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Милсами»

Турнирная таблица: «Милсами» закрепился на 2 месте чемпионата Молдавии, набрав 12 очков. «Орлы» отстают от тираспольских «ос» на один пункт.

Последние матчи: В Лиге чемпионов оргеевский «Милсами» потерпел поражение в матче против финского чемпиона — команды КуПС (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

Во втором раунде Лиги конференций «Милсами» разошелся с черногорским клубом «Будучность» (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Милсами» не проигрывает на протяжении четырёх матчей, одержав две победы и сыграв вничью в двух поединках.

«Будучность»

Турнирная таблица: На 25 очков «Будучность» опередил «Петровац» в чемпионате Черногории сезона 2024/2025 и стал чемпионом своей страны.

Последние матчи: Черногорский клуб вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций после того, как проиграл армянскому коллективу «Ноа» (2:2 — дома, 0:1 — в гостях).

В третьем по значимости турнире УЕФА «Будучность» сыграла вничью с «Милсами» (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Будучность» не может выиграть на протяжении четырёх матчей, за плечами черногорской команды две ничьи и два поражения.

Статистика для ставок

«Будучность» — чемпион Черногории

«Милсами» — чемпион Молдавии

«Будучность» и «Милсами» разошлись миром в первой игре дуэли (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милсами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.15, а победа «Будучности» — в 4.20.

ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Милсами» в трех еврокубковых матчах не смог забить своим соперникам, оргеевский клуб испытывает проблемы с реализацией, так что можно сыграть на том, что «Будучность» не проиграет этот матч.

Ставка: «Будучность» не проиграет с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.00.