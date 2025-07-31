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    Взломает ли «Милсами» оборону черногорцев?

    Милсами — Будучность. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 31 июля 2025 года

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    «Эльфсборг» — «Милсами»
    Молдавский клуб «Милсами» сыграет против черногорского коллектива «Будучность» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милсами» — «Будучность», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Милсами

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Милсами 20:00 Будучность

    Будучность

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Милсами»

    Турнирная таблица: «Милсами» закрепился на 2 месте чемпионата Молдавии, набрав 12 очков. «Орлы» отстают от тираспольских «ос» на один пункт.

    Последние матчи: В Лиге чемпионов оргеевский «Милсами» потерпел поражение в матче против финского чемпиона — команды КуПС (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

    Во втором раунде Лиги конференций «Милсами» разошелся с черногорским клубом «Будучность» (0:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Милсами» не проигрывает на протяжении четырёх матчей, одержав две победы и сыграв вничью в двух поединках.

    «Будучность»

    Турнирная таблица: На 25 очков «Будучность» опередил «Петровац» в чемпионате Черногории сезона 2024/2025 и стал чемпионом своей страны.

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    • Последние матчи: Черногорский клуб вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций после того, как проиграл армянскому коллективу «Ноа» (2:2 — дома, 0:1 — в гостях).

    В третьем по значимости турнире УЕФА «Будучность» сыграла вничью с «Милсами» (0:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Будучность» не может выиграть на протяжении четырёх матчей, за плечами черногорской команды две ничьи и два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Будучность» — чемпион Черногории

    • «Милсами» — чемпион Молдавии

    • «Будучность» и «Милсами» разошлись миром в первой игре дуэли (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милсами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.15, а победа «Будучности» — в 4.20.

    ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Милсами» в трех еврокубковых матчах не смог забить своим соперникам, оргеевский клуб испытывает проблемы с реализацией, так что можно сыграть на том, что «Будучность» не проиграет этот матч.

    Ставка: «Будучность» не проиграет с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом  2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Милсами — Будучность?

    Матч Милсами — Будучность состоится 31 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Милсами — Будучность?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Будучность» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Милсами — Будучность?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Будучность» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Милсами — Будучность?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Милсами — Будучность?

    Коэффициенты букмекеров: : «Милсами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.15, а победа «Будучности» — в 4.20.

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    Милсами — Будучность: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 31.07.202520:00. Взломает ли «Милсами» оборону черногорцев?
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