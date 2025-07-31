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    Арис — Араз. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 31 июля 2025 года

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    «Арис» — «Олимпиакос»
    «Арис» из Греции сыграет против «Араза» из Азербайджана в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арис» — «Араз», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Арис Салоники

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    •  Арис Салоники 21:15 Араз-Нахчыван

    Араз-Нахчыван

  • Нахичевань
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    «Арис»

    Турнирная таблица: В греческой Суперлиге «Арис» занял итоговое 5 место, которое дало право команде сыграть в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/2026.

    Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Арис» уступил «Аразу» (1:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах греческий клуб смог выиграть лишь один матч и проиграл в четырёх играх.

    «Араз»

    Турнирная таблица: «Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда уступила первые две строчки чемпиону «Карабаху» и вице-чемпиону «Зире».

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    • Последние матчи: Азербайджанский клуб в домашней игре второго раунда Лиги конференций смог добиться успеха над греческим «Арисом» (2:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Араз» одержал вторую победу подряд, помимо игры с «Арисом», азербайджанцы выиграли у турецкого «Трабзонспора» (3:2).

    Статистика для ставок

    • «Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана

    • «Арис» финишировал на 5 месте чемпионата Греции

    • «Араз» выиграл у «Ариса» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа «Араз» — в 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.17.

    Прогноз: Обе игры умеют и любят играть в результативный футбол, как минимум 1-2 мяча футболисты «Араза» и «Ариса» забивают.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арис — Араз?

    Матч Арис — Араз состоится 31 июля 2025 года в 21:15 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арис — Араз?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арис — Араз?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арис — Араз?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арис — Араз?

    Коэффициенты букмекеров: : «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа «Араз» — в 8.50.

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    Арис — Араз: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 31.07.202521:15. Отстоит ли «Араз» преимущество в один мяч?
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