Арис — Араз. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 31 июля 2025 года

Арис Салоники
Араз-Нахчыван
«Арис»
Турнирная таблица: В греческой Суперлиге «Арис» занял итоговое 5 место, которое дало право команде сыграть в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/2026.
Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Арис» уступил «Аразу» (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах греческий клуб смог выиграть лишь один матч и проиграл в четырёх играх.
«Араз»
Турнирная таблица: «Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда уступила первые две строчки чемпиону «Карабаху» и вице-чемпиону «Зире».
Последние матчи: Азербайджанский клуб в домашней игре второго раунда Лиги конференций смог добиться успеха над греческим «Арисом» (2:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Араз» одержал вторую победу подряд, помимо игры с «Арисом», азербайджанцы выиграли у турецкого «Трабзонспора» (3:2).
Статистика для ставок
- «Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана
- «Арис» финишировал на 5 месте чемпионата Греции
- «Араз» выиграл у «Ариса» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа «Араз» — в 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.17.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.70ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.28Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: Обе игры умеют и любят играть в результативный футбол, как минимум 1-2 мяча футболисты «Араза» и «Ариса» забивают.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.