Арис — Араз. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 31 июля 2025 года

«Арис» из Греции сыграет против «Араза» из Азербайджана в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арис» — «Араз», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арис»

Турнирная таблица: В греческой Суперлиге «Арис» занял итоговое 5 место, которое дало право команде сыграть в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/2026.

Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Арис» уступил «Аразу» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах греческий клуб смог выиграть лишь один матч и проиграл в четырёх играх.

«Араз»

Турнирная таблица: «Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда уступила первые две строчки чемпиону «Карабаху» и вице-чемпиону «Зире».

Последние матчи: Азербайджанский клуб в домашней игре второго раунда Лиги конференций смог добиться успеха над греческим «Арисом» (2:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Араз» одержал вторую победу подряд, помимо игры с «Арисом», азербайджанцы выиграли у турецкого «Трабзонспора» (3:2).

Статистика для ставок

«Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана

«Арис» финишировал на 5 месте чемпионата Греции

«Араз» выиграл у «Ариса» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа «Араз» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.17.

Прогноз: Обе игры умеют и любят играть в результативный футбол, как минимум 1-2 мяча футболисты «Араза» и «Ариса» забивают.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.