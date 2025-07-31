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    «АЗ Алкмаар» отомстит финнам

    АЗ Алкмаар — Ильвес. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «Ильвес». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмаар» — «Ильвес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 19:45 Ильвес

    Ильвес

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «АЗ Алкмаар»

    Турнирное положение: Алкмаарцы неплохо провели серию летних спаррингов. Команда победила пять раз в 7 матчах.

    При этом «АЗ Алкмаар» уступил в двух своих последних поединках. Да и оборона команды не блещет монолитностью.

    АЗ Алкмар — Ильвес: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Алкмаарцы уступили «Олимпиакосу» (0:2).

    До того команда была бита «Ильвесом» (3:4). А вот поединок с загребской «Локомотивой» завершился трудной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «АЗ Алкмаар» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «АЗ Алкмаар» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда еще и уступила финнам в первой встрече.

    Причем «АЗ Алкмаар» неизменно пропускал в 7 своих последних матчах. Да и в плане организации атак у команды имеются сложности.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Алкмаарцы сильнее соперника, и постараются как можно скорее вскрыть его оборону.

    «Ильвес»

    Турнирное положение: «Рыси» неплохо выступают в своем чемпионате. Команда нынче находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ильвес» всего лишь на 2 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чуть чаще двух мячей за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ильвес» сумел одолеть «АЗ Алкмаар» (4:3).

    До того команда нанесла поражение «Яро» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с донецким «Шахтером» (0:0).

    При этом «Ильвес» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ильвес» нынче выглядит довольно выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Ильвес» до последнего поединка не пропускал дважды кряду. Да и в первой встрече команда продемонстрировала свои лучшие качества.

    Команда не проигрывает уже четыре матча кряду. Да и подбор игроков у норвежцев по именам выглядит довольно скромно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Финны наверняка постараются максимально преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Ильвес» победил в 2 своих последних матчах

    • «АЗ Алкмаар» проиграл в 2 последних поединках

    • Финны до последней встречи не пропускали 2 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.25.

    Прогноз: Алкмаарцы явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

    Голландцы способны прибавить в плане реализации, да и оборону соперника не назовешь непроходимой.

    Ставка: Фора «АЗ Алкмаара» -2.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч АЗ Алкмаар — Ильвес?

    Матч АЗ Алкмаар — Ильвес состоится 31 июля 2025 года в 19:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч АЗ Алкмаар — Ильвес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «АЗ Алкмаара» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче АЗ Алкмаар — Ильвес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «АЗ Алкмаара» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча АЗ Алкмаар — Ильвес?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче АЗ Алкмаар — Ильвес?

    Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

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    АЗ Алкмаар — Ильвес: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 31.07.202519:45. «АЗ Алкмаар» отомстит финнам
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