АЗ Алкмаар — Ильвес. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «Ильвес». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмаар» — «Ильвес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: Алкмаарцы неплохо провели серию летних спаррингов. Команда победила пять раз в 7 матчах.

При этом «АЗ Алкмаар» уступил в двух своих последних поединках. Да и оборона команды не блещет монолитностью.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Алкмаарцы уступили «Олимпиакосу» (0:2).

До того команда была бита «Ильвесом» (3:4). А вот поединок с загребской «Локомотивой» завершился трудной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «АЗ Алкмаар» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «АЗ Алкмаар» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда еще и уступила финнам в первой встрече.

Причем «АЗ Алкмаар» неизменно пропускал в 7 своих последних матчах. Да и в плане организации атак у команды имеются сложности.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Алкмаарцы сильнее соперника, и постараются как можно скорее вскрыть его оборону.

«Ильвес»

Турнирное положение: «Рыси» неплохо выступают в своем чемпионате. Команда нынче находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Ильвес» всего лишь на 2 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чуть чаще двух мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ильвес» сумел одолеть «АЗ Алкмаар» (4:3).

До того команда нанесла поражение «Яро» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с донецким «Шахтером» (0:0).

При этом «Ильвес» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ильвес» нынче выглядит довольно выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Ильвес» до последнего поединка не пропускал дважды кряду. Да и в первой встрече команда продемонстрировала свои лучшие качества.

Команда не проигрывает уже четыре матча кряду. Да и подбор игроков у норвежцев по именам выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Финны наверняка постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Ильвес» победил в 2 своих последних матчах

«АЗ Алкмаар» проиграл в 2 последних поединках

Финны до последней встречи не пропускали 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.25.

Прогноз: Алкмаарцы явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

Голландцы способны прибавить в плане реализации, да и оборону соперника не назовешь непроходимой.

Ставка: Фора «АЗ Алкмаара» -2.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.10