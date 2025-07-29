Интер Эскальдес — Олимпия Любляна. Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, Лига конференций, 29 июля 2025 года

29 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Интер Эскальдес» и «Олимпия» Любляна. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Эскальдес» — «Олимпия» Любляна, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер Эскальдес»

Турнирное положение: «Интер Эскальдес» блестяще выступил в своем чемпионате. Команда заняла итоговое 1 место.

При этом «Интер Эскальдес» уже вылетел из квалификации Лиги чемпионов. Теперь же команда рискует вовсе покинуть еврокубки.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интер Эскальдес» уступил «Олимпии» Любляна (2:4).

До того команда сумела обыграть ФКСБ (2:1). А вот первый поединок с этим же соперником завершился неудачей (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Интер Эскальдес» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Интер Эскальдес» нынче выглядит не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Причем «Интер Эскальдес» в последних матчах слишком часто пропускает. Да и атака команды в этих поединках особо не блистала.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Ничего другого андоррцам банально не остается.

«Олимпия» Любляна

Турнирное положение: «Олимпия» Любляна успешно стартовала в чемпионате Словении. Команда нынче находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Олимпия» Любляна в среднем забивает 2 гола за матч. А вот победила команда в трех своих последних поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Олимпия» Любляна одолела «Алуминий» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Интер Эскальдесу» (4:2). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Муру».

При этом «Олимпия» Любляна в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Олимпия» Любляна в последних матчах заметно прибавила. Да и с реализацией у команды все вполне позитивно.

При этом «Олимпия» Любляна еще не пропускала в своем чемпионате. Да и победа над андоррцами в первой встрече получилась уверенной.

Команда не проигрывала в 3 своих последних матчах. Да и в двух последних поединках она отличилась 7 результативными выстрелами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Словенцы просто обязаны добивать столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

«Олимпия» Любляна победила в 3 своих последних поединках

«Интер Эскальдес» неизменно пропускал в 3 последних матчах

Словенцы настреляли 7 мячей в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» Любляна — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.81 и 2.05.

Прогноз: «Олимпия» явно сильнее соперника, и наверняка проведет поединок максимально агрессивно.

Словенцы способны еще прибавить в плане реализации, да и соперник явно не будет лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.67.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 4.90