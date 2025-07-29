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    «Барнет» будет торопиться

    Барнет — Ньюпорт. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 29 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Барнет» — «Ньюпорт»
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    «Барнет»
    29 июля в предварительном раунде Кубка английской лиги по футболу сыграют «Барнет» и «Ньюпорт». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Барнет» — «Ньюпорт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 29 Июля 2025 года

    Барнет

  • Англия. Вторая лига
    •  Барнет 21:30 Ньюпорт Каунти

    Ньюпорт Каунти

  • Англия. Вторая лига
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    «Барнет»

    Турнирное положение: «Пчёлы» прилично провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 строчке Национальной лиги.

    При этом «Барнет» набрал аж 102 очка в 46 матчах. Да и забивала команда в среднем чаще двух мячей за матч.

    Барнет — Ньюпорт Каунти: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Пчёлы» не смогли одолеть «Уикомб» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Лейтон Ориенту» (2:0). А вот поединок с «Кристал Пэлас» (U21) завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Барнет» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пчёлы» не проигрывали в 2 своих последних матчах. А вот подбор игроков у команды по именам довольно качественный, да и летнее подкрепление имеется.

    Причем «Барнет» традиционно удачно противостоит «Ньюпорту». В пяти последних очных поединках «Пчёлы» победили 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Пчёлы» постараются впервые за 7 последних лет одолеть «изгнанников».

    «Ньюпорт»

    Турнирное положение: «Изгнанники» минувший сезон провели не столь удачно. Команда финишировала на 22 месте турнирной таблицы четвертого по рангу английского дивизиона.

    Причем «Ньюпорт» на 7 зачетных баллов опередил зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 76 мячей в 46 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Ньюпорт» уступил «Бристоль Сити» (0:1).

    До того команда проиграла еще и «Торки Юнайтед» (1:3). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Уэстон-Сьюпер-Мэру» (1:0).

    При этом «Ньюпорт» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Изгнанники» нынче выглядят бледновато. Команда уступила в двух своих последних поединках.

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    При этом «Ньюпорт» из 5 летних спаррингов выиграл всего 2 раза. Да и в двух последних матчах команда отличилась всего одним голом.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Изгнанники» на сей раз намереваются избежать борьбы за выживание.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и в контратаках команда вполне способна преуспеть.

    Статистика для ставок

    • «Барнет» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • «Изгнанники» уступили в 2 последних матчах

    • «Ньюпорт» 7 лет не проигрывал «Барнету»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барнет» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

    Прогноз: «Пчёлы» выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к его воротам.

    «Барнет» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Ньюпорта» ошибается частенько.

    Ставка: Победа «Барнета» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Барнет — Ньюпорт?

    Матч Барнет — Ньюпорт состоится 29 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Кубок Лиги.

    Прогноз: какой прогноз на матч Барнет — Ньюпорт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Барнет — Ньюпорт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Барнет — Ньюпорт?

    Смотреть матч турнира Кубок Лиги в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Барнет — Ньюпорт?

    Коэффициенты букмекеров: «Барнет» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

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    Барнет — Ньюпорт: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 29.07.202521:30. «Барнет» будет торопиться
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