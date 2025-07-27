Туран — Ордабасы: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 27 июля 2025 года

27 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Туран» и «Ордабасы». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Туран» — «Ордабасы», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Туран»

Турнирное положение: «Туран» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 11 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает 13-ю позицию в зоне вылета (12-14-я строчки) с отставанием в два балл от безопасного 12-го места, а также с отрывом в три пункта от последнего в таблице «Атырау».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле был разгромлен «Астаной» (0:7).

Перед этим в 16-м туре чемпионата страны коллектив также остался без баллов, когда теперь уже на домашней арене потерпел поражение от «Кызылжара» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Туран» неизменно проигрывал.

Такая форма сулит хозяевам низкие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное превосходство соперника в классе, а также фактор своего поля.

Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

«Ордабасы»

Турнирное положение: Команда занимает восьмое место в таблице чемпионата Казахстана с 23-мя очками в активе и претендует на попадание в еврокубки.

Команда на 12 баллов отстает от зоны европейских турниров (топ-3), а также на 12 пунктов опережает зону вылета (13-14-е места), которую замыкает как раз нынешний соперник.

Перед этим в матче 17-го тура чемпионата Казахстана коллектив остался без баллов, когда в чужих стенах потерпел поражение от «Жетысу» (0:1).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в 1-м раунде квалификации Лиги конференций, клуб дома сыграл вничью с «Торпедо» Кутаиси (1:1) и прекратил выступления в турнире.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ордабасы» выиграл лишь раз при трех поражениях и трех ничьих.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником, пусть даже и на чужом поле.

Эвертон — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Турана» забивала только одна команда

в пяти последних матчах «Турана» забивали больше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей «Ордабасы» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.00, победа «Турана» — в 5.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

И хотя в восьми из девяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, откровенно слабая форма их соперника обещает результативный поединок.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Турана».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.85