Нефтехимик — Торпедо Москва: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.20

27 июля в матче второго тура Первой лиги России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Торпедо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Торпедо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: нижнекамцы в минувшем сезоне смогли смог сохранить прописку в Первой лиге, заняв итоговое 12-е место, набрав 38 очков за 34 тура с отрицательной разницей мячей 31:37.

В новом сезоне «Нефтехимик» стартовали с ничьей и пока что идут в середине таблицы.

Последние матчи: в игре первого тура клуб из Нижнекамска сыграл вничью с «Соколом» (0:0).

«Нефтехимик» перед началом сезона провел один товарищеский матч, где сыграл вничью с белорусской «Сморгонью» (2:2).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

В минувшем сезоне нижнекамцы победили в гостях «Аланию» (2:1) и проиграли дома «Черноморцу» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Команду по-прежнему тренирует Кирилл Новиков, да и если судить по первому матчу сезона, то вряд ли нижнекамцы могут рассчитывать на что-то большее, чем середина таблицы.

«Торпедо»

Турнирное положение: «автозаводцы» в минувшем сезоне заняли вторую строчку в Первой лиге, набрав 65 очков, забив 51 мяч и пропустив 25 голов за 34 встречи.

Согласно итогам прошлого розыгрыша Первой Лиги, «Торпедо» должен был выйти в высший дивизион отечественного футбола, но «черно-белые» были исключены из числа участников РПЛ, из-за чего команда осталась еще на год в Первой лиге.

В новой кампании коллектив Олега Кононова стартовал с поражения и пока что идет внизу турнирной таблицы.

Последние матчи: в матче 1-го тура нового сезона «Торпедо» на своем поле сенсационно потерпел поражение «Черноморцу» (2:3).

«Черно-белые» провели единственный «товарняк» против «Спартака», в котором потерпел поражение со счетом 1:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: несмотря на сенсационное поражение от новичка Первой лиги, вряд ли стоит списывать «Торпедо» со счетов как претендента на выход в РПЛ.

Если «Нефтехимик» и играл без особого желания выйти в высший эшелон российского футбола, то «Торпедо» вряд ли откажется от того, чтобы вернуться в РПЛ.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» выиграл один матч из пяти последних встреч

«Торпедо» забивает на протяжении девяти встреч кряду

В последней очной игре «Торпедо» оказался сильнее «Нефтехимика» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.05, а победа «Нефтехимика» — в 3.20.