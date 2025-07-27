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    «Торпедо» реабилитируется за поражение в первом туре?

    Нефтехимик — Торпедо Москва: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.20

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Торпедо» Москва
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    «Торпедо»
    27 июля в матче второго тура Первой лиги России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Торпедо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Торпедо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 27 Июля 2025 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: нижнекамцы в минувшем сезоне смогли смог сохранить прописку в Первой лиге, заняв итоговое 12-е место, набрав 38 очков за 34 тура с отрицательной разницей мячей 31:37.

    В новом сезоне «Нефтехимик» стартовали с ничьей и пока что идут в середине таблицы.

    Нефтехимик — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в игре первого тура клуб из Нижнекамска сыграл вничью с «Соколом» (0:0).

    «Нефтехимик» перед началом сезона провел один товарищеский матч, где сыграл вничью с белорусской «Сморгонью» (2:2).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    В минувшем сезоне нижнекамцы победили в гостях «Аланию» (2:1) и проиграли дома «Черноморцу» (0:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: Команду по-прежнему тренирует Кирилл Новиков, да и если судить по первому матчу сезона, то вряд ли нижнекамцы могут рассчитывать на что-то большее, чем середина таблицы.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: «автозаводцы» в минувшем сезоне заняли вторую строчку в Первой лиге, набрав 65 очков, забив 51 мяч и пропустив 25 голов за 34 встречи.

    Согласно итогам прошлого розыгрыша Первой Лиги, «Торпедо» должен был выйти в высший дивизион отечественного футбола, но «черно-белые» были исключены из числа участников РПЛ, из-за чего команда осталась еще на год в Первой лиге.

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  • 20/07/2025

    • В новой кампании коллектив Олега Кононова стартовал с поражения и пока что идет внизу турнирной таблицы.

    Последние матчи: в матче 1-го тура нового сезона «Торпедо» на своем поле сенсационно потерпел поражение «Черноморцу» (2:3).

    «Черно-белые» провели единственный «товарняк» против «Спартака», в котором потерпел поражение со счетом 1:3.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: несмотря на сенсационное поражение от новичка Первой лиги, вряд ли стоит списывать «Торпедо» со счетов как претендента на выход в РПЛ.

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    Если «Нефтехимик» и играл без особого желания выйти в высший эшелон российского футбола, то «Торпедо» вряд ли откажется от того, чтобы вернуться в РПЛ.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» выиграл один матч из пяти последних встреч

    • «Торпедо» забивает на протяжении девяти встреч кряду

    • В последней очной игре «Торпедо» оказался сильнее «Нефтехимика» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.05, а победа «Нефтехимика» — в 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.47.
    Прогноз: «Торпедо» является более мастеровитой командой и должна взять.

    Ставка: победа «Торпедо» с форой -0.5 за 2.20.

    Прогноз: вряд ли стоить ждать результативный матч, где уже один гол будет большим праздником

    Ставка: ТМ 1.5 за 2.48.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нефтехимик — Торпедо Москва?

    Матч Нефтехимик — Торпедо Москва состоится 27 июля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо Москва?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа «Торпедо» с форой -0,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нефтехимик — Торпедо Москва?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа «Торпедо» с форой -0,5» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нефтехимик — Торпедо Москва?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нефтехимик — Торпедо Москва?

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.05, а победа «Нефтехимика» — в 3.20.

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