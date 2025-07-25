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    «Спортинг» затопит «жёлтую субмарину»

    Спортинг — Вильярреал. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 25 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Вильярреал»
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    Франсишку Тринкан
    25 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спортинг» и «Вильярреал». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 25 Июля 2025 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 21:30 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •

    «Спортинг»

    Турнирное положение: Лиссабонцы успешно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 строчке своего чемпионата.

    При этом «Спортинг» пока сыграл всего 2 контрольных матча. Лиссабонцы в них по разу победили и уступили.

    Спортинг — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Спортинг» переиграл «Сандерленд» (1:0).

    До того команда потерпела поражение от «Селтика» (0:2). А вот поединок с «Бенфикой» завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Спортинг» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Спортинг» явно намерен повторить свой успех и в новом сезоне. Команда способна прибавить во всех компонентах.

    Причем «Спортинг» традиционно сложно противостоит «Вильярреалу». Из пяти очных поединков команды по разу обменялись победами.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Лиссабонцы даже без Дьёкереша выглядят выгодно.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» минувший сезон провела успешно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

    Причем «Вильярреал» на 6 очков отстал от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Жёлтая субмарина» расписала мировую с «Санкт-Галленом» (2:2).

    До того команда не смогла одолеть «Базель» (3:3). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Севилье» (4:2).

    При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Жёлтая субмарина» в концовке минувшего сезона выглядела довольно выгодно. Плюс команда не проигрывает уже 3 месяца.

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    При этом «Вильярреал» не побеждал в 2 своих последних матчах. Да и оборонительные редуты команды выглядят не столь монолитно.

    Команда нынешним летом существенно обновляется в кадровом плане. Да и лиссабонцев она не обыгрывает уже 6 лет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно намерена первую добыть победу в летних контрольных поединках.

    Статистика для ставок

    • «Спортинг» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Жёлтая субмарина» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч

    • «Вильярреал» не проигрывает уже 3 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 3.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: Лиссабонцы выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам соперника.

    «Спортинг» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Спортинга» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спортинг — Вильярреал?

    Матч Спортинг — Вильярреал состоится 25 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Спортинг — Вильярреал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спортинг — Вильярреал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спортинг — Вильярреал?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спортинг — Вильярреал?

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 3.89.

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    Спортинг — Вильярреал: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 25.07.202521:30. «Спортинг» затопит «жёлтую субмарину»
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