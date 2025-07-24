Сутьеска — Бейтар. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Сутьеска» и «Бейтар». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сутьеска» — «Бейтар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сутьеска»

Турнирное положение: «Сутьеска» неплохо выступила в своем чемпионате. Команда заняла итоговое 3 место.

При этом «Сутьеска» на 9 очков отстала от второй позиции. А вот в летних спаррингах команда выглядела бледновато.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сутьеска» переиграла «Динамо» Брест (2:0).

До того команда уступила тому же сопернику (1:2). А вот поединок со «Спартаком» Суботица завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сутьеска» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Сутьеска» нынче выглядит не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Сутьеска» с огромной натугой прошла брестский барьер. Да и оборона в этих поединках выглядела не столь монолитно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Свои шансы черногорцы поищут в контратаках.

«Бейтар»

Турнирное положение: «Бейтар» минувший сезон провел довольно успешно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Израиля.

Причем «Бейтар» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. А вот пропускает команда в среднем менее 2 раз за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бейтар» одолел «Маккаби» Хайфа (2:0).

До того команда сломила сопротивление «Ипсонаса» (7:0). А вот чуть ранее она натужно переиграла «Арду» (2:1).

При этом «Бейтар» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бейтар» не пропускал в 2 матчах кряду. Да и с реализацией у команды все довольно позитивно.

При этом «Бейтар» победил в 3 своих последних матчах. А вот состав в качественном плане выглядит скромненько.

Команда не знает горечи поражений 4 матча подряд. Да и в летних спаррингах она выглядела весьма уверенно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Израильтяне явно сильнее соперника, и уж точно не будут церемониться.

Статистика для ставок

«Бейтар» победил в 3 своих последних поединках

«Сутьеска» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Бейтар» не пропускал в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Бейтар» явно сильнее соперника, и наверняка начнет встречу максимально агрессивно.

Израильтяне способны еще прибавить в плане реализации, да и соперник не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Бейтара» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63