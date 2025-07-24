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    «Сутьеске» сразу несдобровать?!

    Сутьеска — Бейтар. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сутьеска» — «Бейтар»
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    «Сутьеска»
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Сутьеска» и «Бейтар». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сутьеска» — «Бейтар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Сутьеска Никшич

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Сутьеска Никшич 21:30 Бейтар

    Бейтар

  • Иерусалим
    •

    «Сутьеска»

    Турнирное положение: «Сутьеска» неплохо выступила в своем чемпионате. Команда заняла итоговое 3 место.

    При этом «Сутьеска» на 9 очков отстала от второй позиции. А вот в летних спаррингах команда выглядела бледновато.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сутьеска» переиграла «Динамо» Брест (2:0).

    До того команда уступила тому же сопернику (1:2). А вот поединок со «Спартаком» Суботица завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сутьеска» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Сутьеска» нынче выглядит не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Причем «Сутьеска» с огромной натугой прошла брестский барьер. Да и оборона в этих поединках выглядела не столь монолитно.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Свои шансы черногорцы поищут в контратаках.

    «Бейтар»

    Турнирное положение: «Бейтар» минувший сезон провел довольно успешно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Израиля.

    Причем «Бейтар» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. А вот пропускает команда в среднем менее 2 раз за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бейтар» одолел «Маккаби» Хайфа (2:0).

    До того команда сломила сопротивление «Ипсонаса» (7:0). А вот чуть ранее она натужно переиграла «Арду» (2:1).

    При этом «Бейтар» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бейтар» не пропускал в 2 матчах кряду. Да и с реализацией у команды все довольно позитивно.

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    При этом «Бейтар» победил в 3 своих последних матчах. А вот состав в качественном плане выглядит скромненько.

    Команда не знает горечи поражений 4 матча подряд. Да и в летних спаррингах она выглядела весьма уверенно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Израильтяне явно сильнее соперника, и уж точно не будут церемониться.

    Статистика для ставок

    • «Бейтар» победил в 3 своих последних поединках

    • «Сутьеска» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Бейтар» не пропускал в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Бейтар» явно сильнее соперника, и наверняка начнет встречу максимально агрессивно.

    Израильтяне способны еще прибавить в плане реализации, да и соперник не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Бейтара» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сутьеска — Бейтар?

    Матч Сутьеска — Бейтар состоится 24 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сутьеска — Бейтар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сутьеска — Бейтар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сутьеска — Бейтар?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сутьеска — Бейтар?

    Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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    Сутьеска — Бейтар: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 24.07.202521:30. «Сутьеске» сразу несдобровать?!
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