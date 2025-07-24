Сутьеска — Бейтар. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Сутьеска Никшич
Бейтар
«Сутьеска»
Турнирное положение: «Сутьеска» неплохо выступила в своем чемпионате. Команда заняла итоговое 3 место.
При этом «Сутьеска» на 9 очков отстала от второй позиции. А вот в летних спаррингах команда выглядела бледновато.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сутьеска» переиграла «Динамо» Брест (2:0).
До того команда уступила тому же сопернику (1:2). А вот поединок со «Спартаком» Суботица завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сутьеска» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Сутьеска» нынче выглядит не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Сутьеска» с огромной натугой прошла брестский барьер. Да и оборона в этих поединках выглядела не столь монолитно.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Свои шансы черногорцы поищут в контратаках.
«Бейтар»
Турнирное положение: «Бейтар» минувший сезон провел довольно успешно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Израиля.
Причем «Бейтар» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. А вот пропускает команда в среднем менее 2 раз за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бейтар» одолел «Маккаби» Хайфа (2:0).
До того команда сломила сопротивление «Ипсонаса» (7:0). А вот чуть ранее она натужно переиграла «Арду» (2:1).
При этом «Бейтар» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бейтар» не пропускал в 2 матчах кряду. Да и с реализацией у команды все довольно позитивно.
При этом «Бейтар» победил в 3 своих последних матчах. А вот состав в качественном плане выглядит скромненько.
Команда не знает горечи поражений 4 матча подряд. Да и в летних спаррингах она выглядела весьма уверенно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Израильтяне явно сильнее соперника, и уж точно не будут церемониться.
Статистика для ставок
- «Бейтар» победил в 3 своих последних поединках
- «Сутьеска» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- «Бейтар» не пропускал в 2 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
- 1.98Шелбурн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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- 1.83Ракув — Жилина: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: «Бейтар» явно сильнее соперника, и наверняка начнет встречу максимально агрессивно.
Израильтяне способны еще прибавить в плане реализации, да и соперник не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Бейтара» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63