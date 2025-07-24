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    Атлетик Эскальдес — Динамо Тирана: прогноз на Лигу конференций и ставка за 3.20

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    «Атлетик Эскальдес» даст бой гостям из Тираны
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Атлетик Эскальдес» и «Динамо» Тирана. Начало встречи — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик Эскальдес» — «Динамо» Тирана, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Атлетик Клуб Эскальдес

  • Эскальдес-Энгордань
    •  Атлетик Клуб Эскальдес 17:00 FC Dinamo City

    FC Dinamo City

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Атлетик Эскальдес»

    Турнирное положение: «Атлетик Эскальдес» завершил чемпионат Андорры-2024/25 на 2-м месте в таблице.

    Команда набрала 56 очков в 27 матчах. «Атлетик Эскальдес» забил 70 голов и пропустил 22 мяча.

    Последние матчи: «Атлетик Эскальдес» удачно стартовал в квалификации Лиги конференций. Клуб смог преодолеть первый раунд отбора.

    Ранее «Атлетик Эскальдес» прошел «Ф91 Дюделанж». В первой встрече команда победила 2:0, а в ответном матче взяла верх над соперником со счетом 3:2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Атлетик Эскальдес» готовится к матчу в хорошем настроении. В первом раунде квалификации команда отлично проявила себя в атаке, забив «Ф91 Дюделанж» пять голов по сумме двух встреч.

    «Атлетик Эскальдес» не собирается снижать обороты. Впереди домашний матч, где важно добиться положительного результата. В гостевой встрече команде из Андорры будет куда сложнее.

    «Динамо» Тирана

    Турнирное положение: «Динамо» Тирана закончило прошедший чемпионат Албании с медалями. Клуб финишировал на 3-й строчке в таблице.

    «Динамо» набрало 55 очков в 36 матчах. Разница мячей составила 49-41.

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  • 19/07/2025

    • Последние матчи: Последний официальный матч «Динамо» Тирана провело два месяца назад. 10 мая клуб дома уступил «Партизани» со счетом 1:2.

    Стоит отметить, что с учетом минувшего сезона безвыигрышная серия «Динамо» в чемпионате Албании составляет семь матчей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В предстоящей встрече букмекеры не выделили явного фаворита. Но у «Динамо» шансов на победу немного больше. Ранее клубы друг с другом не встречались.

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    Преимущество «Атлетик Эскальдес» заключается в том, что команда в новом сезоне уже провела два официальных матча. Удалось преодолеть 1-й квалификационный раунд Лиги конференций. Клуб из Тираны только входит в сезон и пока футболисты не могут похвастаться оптимальными кондициями.

    «Динамо» очень давно не выигрывало. Последняя виктория была одержана еще в прошлом сезоне. 27 марта динамовцы дома взяли верх над «Партизани» со счетом 1:0.

    Статистика для ставок

    • «Атлетик Эскальдес» успешно преодолел первый раунд квалификации Лиги конференций, одолев «Ф91 Дюделанж»

    • Ранее клубы друг с другом не встречались

    • С учетом минувшего сезона безвыигрышная серия «Динамо» в чемпионате Албании составляет семь матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.63.

    Прогноз: «Атлетик Эскальдес» прошел первый раунд квалификации. В раздевалке команды всё хорошо. В предстоящем матче ожидается равная борьба. Вероятно, что будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья за 3.20.

    Прогноз: еще один прогноз, что в матче обе команды преуспеют в атаке и смогут забить друг другу.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атлетик Эскальдес — Динамо Тирана?

    Матч Атлетик Эскальдес — Динамо Тирана состоится 24 июля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Атлетик Эскальдес — Динамо Тирана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атлетик Эскальдес — Динамо Тирана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетик Эскальдес — Динамо Тирана?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетик Эскальдес — Динамо Тирана?

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.70.

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    Атлетик Эскальдес — Динамо Тирана: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 24.07.202517:00. В Андорре команды не смогут определить победителя?
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