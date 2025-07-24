Атлетик Эскальдес — Динамо Тирана: прогноз на Лигу конференций и ставка за 3.20

24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Атлетик Эскальдес» и «Динамо» Тирана. Начало встречи — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик Эскальдес» — «Динамо» Тирана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик Эскальдес»

Турнирное положение: «Атлетик Эскальдес» завершил чемпионат Андорры-2024/25 на 2-м месте в таблице.

Команда набрала 56 очков в 27 матчах. «Атлетик Эскальдес» забил 70 голов и пропустил 22 мяча.

Последние матчи: «Атлетик Эскальдес» удачно стартовал в квалификации Лиги конференций. Клуб смог преодолеть первый раунд отбора.

Ранее «Атлетик Эскальдес» прошел «Ф91 Дюделанж». В первой встрече команда победила 2:0, а в ответном матче взяла верх над соперником со счетом 3:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Атлетик Эскальдес» готовится к матчу в хорошем настроении. В первом раунде квалификации команда отлично проявила себя в атаке, забив «Ф91 Дюделанж» пять голов по сумме двух встреч.

«Атлетик Эскальдес» не собирается снижать обороты. Впереди домашний матч, где важно добиться положительного результата. В гостевой встрече команде из Андорры будет куда сложнее.

«Динамо» Тирана

Турнирное положение: «Динамо» Тирана закончило прошедший чемпионат Албании с медалями. Клуб финишировал на 3-й строчке в таблице.

«Динамо» набрало 55 очков в 36 матчах. Разница мячей составила 49-41.

Последние матчи: Последний официальный матч «Динамо» Тирана провело два месяца назад. 10 мая клуб дома уступил «Партизани» со счетом 1:2.

Стоит отметить, что с учетом минувшего сезона безвыигрышная серия «Динамо» в чемпионате Албании составляет семь матчей.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В предстоящей встрече букмекеры не выделили явного фаворита. Но у «Динамо» шансов на победу немного больше. Ранее клубы друг с другом не встречались.

Преимущество «Атлетик Эскальдес» заключается в том, что команда в новом сезоне уже провела два официальных матча. Удалось преодолеть 1-й квалификационный раунд Лиги конференций. Клуб из Тираны только входит в сезон и пока футболисты не могут похвастаться оптимальными кондициями.

«Динамо» очень давно не выигрывало. Последняя виктория была одержана еще в прошлом сезоне. 27 марта динамовцы дома взяли верх над «Партизани» со счетом 1:0.

Статистика для ставок

«Атлетик Эскальдес» успешно преодолел первый раунд квалификации Лиги конференций, одолев «Ф91 Дюделанж»

Ранее клубы друг с другом не встречались

С учетом минувшего сезона безвыигрышная серия «Динамо» в чемпионате Албании составляет семь матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.63.

Прогноз: «Атлетик Эскальдес» прошел первый раунд квалификации. В раздевалке команды всё хорошо. В предстоящем матче ожидается равная борьба. Вероятно, что будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья за 3.20.

Прогноз: еще один прогноз, что в матче обе команды преуспеют в атаке и смогут забить друг другу.

Ставка: Обе забьют за 2.00