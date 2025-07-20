Торпедо — Челябинск: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.15

20 июля в матче первого тура Первой лиги России по футболу сыграют «Торпедо» и «Челябинск». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Челябинск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: команды из Москвы в прошлом сезоне набрала 65 очков и финишировала на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги.

Москвичи за 34 матча смогли 51 раз поразить ворота соперника и 25 раз пропустили в свои.

В итоге московский коллектив должен был повыситься в классе, но из-за проблем с подкупом судей был вновь спущен в Первую лигу.

Последние матчи: среди спаррингов «автозаводцев» выделяется поражение в дерби с московским «Спартаком» (1:3).

В последнем туре Первой лиги столичный коллектив сыграл вничью с «КАМАЗом» (1:1).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

До этого же команда из столицы России выиграла у «Сочи» (1:0), «Шинника» (1:0), «Балтики» (1:0) и «Алании» (4:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: очень сложно предсказать, чего ждать от «Торпедо» в новом сезоне, поскольку непонятно психологическое состояние подопечных Олега Кононова.

По составу, однозначно, «Торпедо» вновь должно бороться за повышение в классе, однако как оно будет на самом деле, увидим в стартовых турах нового сезона.

«Челябинск»

Турнирное положение: команда из одноименного города в прошлом сезоне выступала еще во Второй лиге.

Коллектив из Челябинска смог выиграть первую часть сезона, а вот во второй набрал 26 очков и стал только шестым.

В итоге челябинцы в стыковых встречах победили «Волгарь» и пробились в Первую лигу.

Последние матчи: в спаррингах челябинский коллектив победил «Тюмень» (3:1) и «Торпедо» из Миасса (3:1).

В стыках же «Челябинск» в серии пенальти оказался сильнее «Волгарь» (1:1, 0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в таких случаях первоочередной задачей команды является закрепление в лиге рангом выше и сохранение в ней прописки. Вряд ли «Челябинск» сможет рассчитывать на что-то большое, но остаться в Первой лиге команде по силам.

Уже по первым матчам нового сезона будет видно, что из себя представляет «Челябинск».

Статистика для ставок

«Торпедо» не проигрывает на протяжении 6 официальных матчей

«Челябинск» выиграл только 1 из последних 5 официальных матчей

В последней очной игре «Торпедо» в спарринге победило «Челябинск» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа «Челябинска» — в 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: первый матч сезона и предсказывать что-то сложно, поэтому предположим, что команды смогут забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.15.

Прогноз: «Торпедо» сильнее соперника и, по идее, должно побеждать.

Ставка: победа «Торпедо» с форой-1 за 2.10.