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    У «Торпедо» будут проблемы в матче с «Челябинском»?

    Торпедо — Челябинск: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.15

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    «Торпедо»
    20 июля в матче первого тура Первой лиги России по футболу сыграют «Торпедо» и «Челябинск». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Челябинск», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 20 Июля 2025 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 18:00 Челябинск

    Челябинск

  • Россия. Первая лига
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: команды из Москвы в прошлом сезоне набрала 65 очков и финишировала на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги.

    Москвичи за 34 матча смогли 51 раз поразить ворота соперника и 25 раз пропустили в свои.

    Торпедо — Челябинск: коэффициенты букмекеров

    В итоге московский коллектив должен был повыситься в классе, но из-за проблем с подкупом судей был вновь спущен в Первую лигу.

    Последние матчи: среди спаррингов «автозаводцев» выделяется поражение в дерби с московским «Спартаком» (1:3).

    В последнем туре Первой лиги столичный коллектив сыграл вничью с «КАМАЗом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    До этого же команда из столицы России выиграла у «Сочи» (1:0), «Шинника» (1:0), «Балтики» (1:0) и «Алании» (4:2).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: очень сложно предсказать, чего ждать от «Торпедо» в новом сезоне, поскольку непонятно психологическое состояние подопечных Олега Кононова.

    По составу, однозначно, «Торпедо» вновь должно бороться за повышение в классе, однако как оно будет на самом деле, увидим в стартовых турах нового сезона.

    «Челябинск»

    Турнирное положение: команда из одноименного города в прошлом сезоне выступала еще во Второй лиге.

    Коллектив из Челябинска смог выиграть первую часть сезона, а вот во второй набрал 26 очков и стал только шестым.

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    • В итоге челябинцы в стыковых встречах победили «Волгарь» и пробились в Первую лигу.

    Последние матчи: в спаррингах челябинский коллектив победил «Тюмень» (3:1) и «Торпедо» из Миасса (3:1).

    В стыках же «Челябинск» в серии пенальти оказался сильнее «Волгарь» (1:1, 0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в таких случаях первоочередной задачей команды является закрепление в лиге рангом выше и сохранение в ней прописки. Вряд ли «Челябинск» сможет рассчитывать на что-то большое, но остаться в Первой лиге команде по силам.

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    Уже по первым матчам нового сезона будет видно, что из себя представляет «Челябинск».

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» не проигрывает на протяжении 6 официальных матчей

    • «Челябинск» выиграл только 1 из последних 5 официальных матчей

    • В последней очной игре «Торпедо» в спарринге победило «Челябинск» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа «Челябинска» — в 5.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: первый матч сезона и предсказывать что-то сложно, поэтому предположим, что команды смогут забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.15.

    Прогноз: «Торпедо» сильнее соперника и, по идее, должно побеждать.

    Ставка: победа «Торпедо» с форой-1 за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торпедо — Челябинск?

    Матч Торпедо — Челябинск состоится 20 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Торпедо — Челябинск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торпедо — Челябинск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо — Челябинск?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торпедо — Челябинск?

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа «Челябинска» — в 5.70.

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