Нефтехимик — Сокол: прогноз на матч Первой лиги со ставкой за 2.35

Нефтехимик
Сокол
«Нефтехимик»
Перед стартом сезона: Нижнекамская команда является крепким середняком Первой лиги. В прошедшем сезоне «Нефтехимик» занял 12-е место в таблице с 38-ю очками в активе.
Стоит отметить, что команда потеряла свои позиции уже в концовке прошлого сезона, «Нефтехимику» на протяжении долгого времени не получалось победить.
Нефтехимик — Сокол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В единственном товарищеском матче этим летом команда сыграла вничью со «Сморгонью» (2:2), забив все голы во 2-м тайме. «Нефтехимик» упустил минимальное преимущество на 79-й минуте.
До этого в 3-х последних встречах в рамках Первой лиги команда обыграла «Аланию» (2:1), проиграла «Черноморцу» (0:2) и сыграла вничью с «Сочи» со счетом 1:1.
Состояние команды: Если бы «Нефтехимик» не провалил концовку прошлого сезона, то была бы выше в турнирной таблице. Сейчас команда попытается улучшить свои результаты.
Лучший бомбардир нижнекамцев в прошлом сезоне — нападающий Рашид Магомедов. Этот форвард забил 7 голов за 29 встреч в рамках Первой лиги.
«Сокол»
Перед стартом сезона: Этой команде удалось сохранить прописку в российской Первой лиге. По итогам прошедшего сезона «Сокол» занял 16-е место в таблице с 32 очками в активе.
В предстоящем сезоне команда попытается не упасть на дно турнирной таблицы, получится ли? Большой вопрос...
Последние матчи: В товарищеском поединке «Сокол» сыграл вничью с «Енисеем» (1:1), сравняв счет на 87-й минуте.
До этого в 4-х последних встречах Первой лиги команда трижды победила и однажды проиграла. За этот отрезок «Сокол» сумел забить 7 голов при 2-х пропущенных.
Состояние команды: «Сокол» отлично провел финиш прошедшего сезона. Команде необходимо выдать хороший старт с набранными очками, чтобы сразу закрепиться в безопасной зоне в таблице.
Стоит отметить, что «Сокол» не очень здорово выступает в очных встречах против «Нефтехимика». Команда ни разу не обыграла нижнекамцев за этот период при 2-х ничейных результатах.
Статистика для ставок
- В последних 8-и встречах «Нефтехимик» выиграл только 1 раз
- «Сокол» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей (2 победы и 1 ничья)
- В последних 5-и очных встречах «Нефтехимик» ни разу не проиграл «Соколу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нефтехимика» — 1.90, победа «Сокола» — 4.20, ничья — за 3.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.35 и 1.70 соответственно.
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Прогноз: «Нефтехимик» на своем поле забьет минимум несколько голов.
Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 1.5 больше за 2.35.
Прогноз: В 1-м тайме команды откроют счет.
Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.10.