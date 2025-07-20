Нефтехимик — Сокол: прогноз на матч Первой лиги со ставкой за 2.35

«Нефтехимик» встретится с «Соколом» в 1-м туре российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 20 июля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Сокол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Перед стартом сезона: Нижнекамская команда является крепким середняком Первой лиги. В прошедшем сезоне «Нефтехимик» занял 12-е место в таблице с 38-ю очками в активе.

Стоит отметить, что команда потеряла свои позиции уже в концовке прошлого сезона, «Нефтехимику» на протяжении долгого времени не получалось победить.

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Последние матчи: В единственном товарищеском матче этим летом команда сыграла вничью со «Сморгонью» (2:2), забив все голы во 2-м тайме. «Нефтехимик» упустил минимальное преимущество на 79-й минуте.

До этого в 3-х последних встречах в рамках Первой лиги команда обыграла «Аланию» (2:1), проиграла «Черноморцу» (0:2) и сыграла вничью с «Сочи» со счетом 1:1.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Если бы «Нефтехимик» не провалил концовку прошлого сезона, то была бы выше в турнирной таблице. Сейчас команда попытается улучшить свои результаты.

Лучший бомбардир нижнекамцев в прошлом сезоне — нападающий Рашид Магомедов. Этот форвард забил 7 голов за 29 встреч в рамках Первой лиги.

«Сокол»

Перед стартом сезона: Этой команде удалось сохранить прописку в российской Первой лиге. По итогам прошедшего сезона «Сокол» занял 16-е место в таблице с 32 очками в активе.

В предстоящем сезоне команда попытается не упасть на дно турнирной таблицы, получится ли? Большой вопрос...

Последние матчи: В товарищеском поединке «Сокол» сыграл вничью с «Енисеем» (1:1), сравняв счет на 87-й минуте.

До этого в 4-х последних встречах Первой лиги команда трижды победила и однажды проиграла. За этот отрезок «Сокол» сумел забить 7 голов при 2-х пропущенных.

Состояние команды: «Сокол» отлично провел финиш прошедшего сезона. Команде необходимо выдать хороший старт с набранными очками, чтобы сразу закрепиться в безопасной зоне в таблице.

Стоит отметить, что «Сокол» не очень здорово выступает в очных встречах против «Нефтехимика». Команда ни разу не обыграла нижнекамцев за этот период при 2-х ничейных результатах.

Статистика для ставок

В последних 8-и встречах «Нефтехимик» выиграл только 1 раз

«Сокол» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей (2 победы и 1 ничья)

В последних 5-и очных встречах «Нефтехимик» ни разу не проиграл «Соколу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нефтехимика» — 1.90, победа «Сокола» — 4.20, ничья — за 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.35 и 1.70 соответственно.

Прогноз: «Нефтехимик» на своем поле забьет минимум несколько голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 1.5 больше за 2.35.

Прогноз: В 1-м тайме команды откроют счет.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.10.